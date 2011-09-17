انقلاب اسلامی پرچمدار عزت و اقتدار مسلمانان در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مرادی ظهر شنبه در یادواره و بزرگداشت شهید ماموستا محمد شیخ الاسلام و شهدای مظلوم ترور در استان کردستان اظهار داشت: ایران با پیروزی انقلاب اسلامی دست مزدوران و استکبار را از منابع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی مردم کوتاه کرد و به استقلال و عزت رسید .

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در پی اتحاد بین همه مردم کشور به پیروز رسید، گفت: این اتحاد و استقلال کشورهای اسلامی منافع استکبار و چپاولگران مستبد را به خطر می انداخت و این عامل باعث دشمنی آنها با اسلام و مسلمان به ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران شد .

امام جمعه بیجار با بیان اینکه دشمنان برای نابود کردن اسلام و نظام اسلامی از هیچ توطئه و دسیسه ای چشم پوشی نخواهند کرد، افزود: ترور یکی از توطئه های وحشیانه استکبار و منافقان برای خاموش کردن صدای آزادی خواهی و استقلال مردم مسلمان است .

حجت الاسلام مرادی با اشاره به قربانیان ترور در کشور و به شهادت رسیدن بسیاری از شخصیت های برجسته نظام با این کار گفت: کسانی که به سادگی از شرف، عزت، ناموس و خاک خود نمی گذرند مورد حمله وحشیانه منافقان و تروریست ها قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه ماموستا شیخ الاسلام یکی از مبلغان انقلاب اسلامی و از چهره های برجسته در سطح کشور بود، گفت: منافقان با ترور شخصیت های برجسته در پی نا امن جلوه دادن کشور اسلامی، دین اسلام و منطقه هستند که به لطف خون این شهیدان فتنه آنها بی اثر است .

امام جمعه بیجار اعلام کرد: ملت ایران پرورش یافتگان سیاسی امام خمینی (ره) هستند و شهادت را افتخار و راه رسیدن به خدا می دانند .

حجت الاسلام مرادی در پایان افزود: شهادت بزرگان نظام، مروجان دین و وفاداران به نظام عامل انسجام، وحدت و از خودگذشتگی بیشتر مسلمانان خواهد شد.