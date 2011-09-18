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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

رقیب "هفت"!

برنامه چالشی "و پیامی در راه" تهیه می‌شود

برنامه چالشی "و پیامی در راه" تهیه می‌شود

برنامه چالشی "و پیامی در راه" در حوزه فرهنگ و هنر برای شبکه سه تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه اجتماعی شبکه سه قصد دارد یک برنامه چالشی در حوزه فرهنگ و هنر با عنوان "و پیامی در راه" تهیه کند.

این برنامه قرار است به تمام اتفاقاتی که در یک هفته در عرصه فرهنگ و هنر می‌افتد، بپردازد و آخرین اطلاعات را در اختیار بینندگان قرار بدهد.

برنامه "و پیامی در راه" تقریباً رویکرد برنامه "هفت" را دارد، اما با این برنامه تفاوت‌های بسیاری دارد. "و پیامی در راه" قرار است به صورت هفتگی به تهیه‌کنندگی بنی‌هاشمی و غنی‌لو روی آنتن شبکه سه برود.

هنوز مجریان این برنامه که در فصل پائیز پخش می‌شود، مشخص نشدند.

کد مطلب 1410003

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