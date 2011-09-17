منصور دزده و محسن لاتی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ محرابی در تشریح این خبر گفت:چندی پیش ماموران اطلاعات پلیس امنیت عمومی پایتخت در جریان شرارت های متعدد دو جوان به نام هابی منصور غلامزاده معروف به "منصور دزده" و محسن بالایی معروف به "محسن لاتی" قرار گرفتند و رسیدگی به موضوع را به سرعت در دستور کار خود قرار دادند.

به گفته وی ماموران در جریان تحقیقات مقدماتی دریافتند متهمان از اراذل و اوباش خطرناک و سابقه دار تهران هستند که با استفاده از سلاح گرم اقدام به شرارت در محلات جنوب پایتخت می کنند.

محرابی افزود:در تحقیقات بیشتر مشخص شد سال گذشته نیز با تیراندازی و مجروح کردن یکی از شهروندان متواری و در سال جاری نیز با جمع کردن نوچه های خود به صورت مسلح اقدام به تیراندازی و مجروح کردن دو نفر دیگر کرده اند.

سرهنگ محرابی در ادامه از اعمال مجرمانه این دو متهم همچون تیراندازی با سلاح گرم به سوی شهروندان،عربده کشی مستانه،ایجاد رعب و وحشت در محلات جنوب تهران،تخریب شیشه های مغازه ها و خودرو های مردم یاد کرد و افزود:با توجه به خطرناک بودن نامبرگان شمارش معکوس برای دستگیری آغاز شد.

این مقام انتظامی پلیبس پایتخت افزود:با جمع آوری این اطلاعات متهمان تحت تعقیب قرار گرفته و درنهایت پس از چند شبانه روز کار اطلاعاتی نامبردگان در یک عملیات ویژه پلیسی در شهرک غرب دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در پایان با عنایت به حساسیت موضوع تاکید کرد:بنا به دستور بازپرس شعبه چهارم داسرای ناحیه 33تهران تصویر "منصوردزده"و"محسن لاتی"بدون پوشش در تمامی جراید کثیرالانتشار درج می گردد تا چنانچه فرد یا افرادی از آنان شکایتی دارند جهت ارایه به شعبه مربوطه و یا به پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ واقع در خیابان شریعتی، خیابان سروش مراجعه کنند.