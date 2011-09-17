به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیسیون های تخصصی اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی بعد از ظهر امروز در محل مرکز همایش های صدا و سیما آغاز شده است.

در این کمیسیون ها مهمانان شرکت کننده در این اجلاس به بحث و تبادل نظر در خصوص ابعاد بیداری اسلامی در منطقه خواهند پرداخت.

اسامی این کمیسیون ها عبارتند از: کمیسیون تاریخچه، مبانی و مفاهیم بنیادین بیداری اسلامی، نقش آفرینان عرصه بیداری اسلامی، جریان شناسی و آسیب شناسی جبهه متحد بیداری اسلامی، اهداف و پیامدهای بیداری اسلامی و چشم انداز آینده بیداری اسلامی.

همایش بین المللی بیداری اسلامی صبح امروز با سخنرانی رهبر معظم انقلاب و با حضور مقامات بلند پایه کشوری و لشگری از جمله سران سه قوه و اندیشمندان داخلی همچنین 700 اندیشمند خارجی آغاز بکار کردو قرار است این همایش فردا نیز ادامه یابد.

مهمانان شرکت کننده در این همایش در پایان همایش در ضیافت شام وزیر امور خارجه شرکت خواهند کرد.