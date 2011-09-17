بانوان کردستانی در مسابقات منطقه ای کاراته 40 مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان کردستان در مسابقات کاراته قهرمانی کشور که با حضور 600 ورزشکار برگزار شد موفق به کسب سه مدال طلا، 12 نقره و 25 برنزشدند.

در کومیته نونهالان "ساناز امجدپور"، "محدثه حنیفی"، "کیمیا شاکری"، "آیدا ساعدموچشی"، "آیدا بهمنی"، "ژیار حسین زاده" و "نگار گمار" موفق به کسب مدال طلا شدند .

" حدیث فرجی" و "تینا بیدوند" قهرمان کاتای انفرادی کومیته نونهالان شدند و تیم های پادگان و سقز نیز بر سکوی نخست کاتای تیمی ایستادند.

در کومیته نوجوانان "ثنا یوسفی"، "الناز زارعی"، "نغمه وکیلی"، "ثنا احمدی"، "نیلوفر کارگر"، "نسیم عظیمی"، "آیدا نوراللهی"، "شکیلا توکلی فر"، "روناک بهمنی" و "تارا حسینی" و "ثنا یوسفی" در کاتای انفرادی قهرمان شدند و تیم های آذین و آلاله نیز مقام اول کاتای تیمی کومیته نوجوانان را به دست آوردند

در کومیته جوانان "پریا کهزادی"، "مهتاب سلیمی"، "روناک احمدی"، "سامیه باتوبه"، "شکیلا حسینی"، "شقایق مقیمی" و "شیما احمدی اول شدند و در کاتای انفرادی نیز "شقایق مقیمی" و در کاتای تیمی باشگاه پادگان به مدال طلا رسیدند

در کومیته بزرگسالان، "فاطمه جامد"، "زهرا صفری"، "سارا سجادی"، "صبا نعیمی" و "سمیه هوشمند" اول شدند و در کاتای انفرادی "فاطمه جامد" و "سارا سجادی" و در کاتای تیمی باشگاه آلاله برسکوی نخست ایستاد .

در پایان این مسابقات در مجموع امتیازات دو بخش کاتا و کومیته و رده های سنی مختلف، تیم سنندج به مقام قهرمانی رسید و تیم های استان کرمانشاه و شهرستان سقز نیز بر سکوهای دوم و سوم ایستادند

علاوه بر تیمهایی از استان کردستان، تیم متخب استان کرمانشاه نیز در این دوره از رقابتها حضور داشت که به دلیل کمبود خوابگاه و محل اسکان مناسب تیم های آذربایجان غربی، همدان و ایلام مورد پذیرش قرار نگرفتند .