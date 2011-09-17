یکمین سالگرد نشستهای نقد کتاب فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس هم در آن حضور داشت با نقد کتاب "آدم هم پوست می اندازد" اثر اکبر صحرایی همراه بود. در این جلسه از برگزار کنندگان و مجموعه نویسندگان و شاعرانی که آثار آن ها در این سلسله نشستها نقد شده بود قدردانی شد. همچنان جلد اول کتاب بوستان پارسی که به انعکاس مجموعه نقدهای این نشستها اختصاص دارد رونمایی شد.

این جلسات به تاریخ پیوست

علی اکبر صفی پور مدیر بنیاد فارس شناسی و رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با تشریح فرآیند شکل گیری این مجموعه نشستها گفت: هدف اولیه از برگزاری این جلسات این بود که در کنار بزرگان فرهنگ، نسل آینده را هم ببینیم که شاید کمتر فرصت عرض اندام پیدا کرده اند.

وی افزود: این اتفاق با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، کتابخانه ملی و بنیاد فارس شناسی رخ داد و در ادامه ارگانهای دیگری مثل بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، قطب علمی دانشگاه شیراز و حوزه هنری هم ما را در این راه همراهی کردند.

مدیر بنیاد فارس شناسی با اشاره به اینکه برگزاری برنامه هایی مانند این سختیهای خاص خودش را دارد، ادامه داد: از دل این برنامه ها، دو دوره نشست فصل کتاب فارس برگزار شد که این نقدها بررسی آثار بزرگان ادب فارس را در دستور کار دارد.

صفی پور با تقدیر از سید فرشید سادات شریفی دبیر علمی و لاله زارع دبیر اجرایی این مجموعه نشستها بیان کرد: اتفاق خوب این است که این مجموعه نقدها ضبط شد و با جمع آوری نقدها کتابی به دست آمد که در نتیجه به اعتقاد من این 14 جلسه به تاریخ پیوست و در فرهنگ فارس ماندگار شد.

وی در ادامه با اشاره به دو سال فعالیت خود در بنیاد فارس شناسی گفت: در بنیاد هم اولویت خودم را بر روی انتشار کتاب گذاشتم که خروجی آن چاپ 50 جلد کتاب بود و امروز به پروسه ای رسیده ایم که هر هفته دو کتاب در بنیاد فارس شناسی تولید می شود.

جنگ همیشه برای نویسنده ها دوست داشتنی بوده است

در بخش دیگر این برنامه کتاب "آدم هم پوست می اندازد" با حضور اکبر صحرایی نویسنده کتاب و محمد جواد جزینی و فرشید سادات شریفی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این بخش جزینی با اشاره به اینکه موضوع جنگ همیشه برای نویسنده ها دوست داشتنی بوده، توضیح داد: این مسئله به خاطر این نیست که نویسنده ها جنگ را دوست دارند بلکه به این خاطر است که نویسنده های بزرگ از این فرصت برای نقد روابط انسانی استفاده کرده اند.

وی آثاری که در حوزه جنگ تولید شده اند را به دو دوسته تقسیم کرد و افزود: دسته ای از این آثار پیش از پایان جنگ تولید شده اند و دسته دوم پس از پایان جنگ، در دوره اول در هر کشوی شرایط ادبی و سیاسی تغییر کرده در حالی که پس از جنگ چنین وضعیتی وجود ندارد.

این نویسنده سپس به آثار حوزه ادبیات دفاع مقدس در کشورمان اشاره کرد و گفت: در ایران هم وضع چنین است. می بینیم چند ماهی پس از وقوع جنگ داستانهای این حوزه که عموما هم نویسنده های جنوبی نوشته اند آغاز می شود. این داستان ها به شدت شتاب زده هستند و بیش از اینکه ساختار فنی داشته باشند سعی می کنند روایت گر احساسی رویدادها باشند.

وی سیاه و سفید بودن آثار را از جمله ویژگیهای دیگر آن خواند.

وی تکنیک و عمیق تر بودن را ویژگی دوره دوم آثار حوزه دفاع مقدس خواند و افزود: در این دوره که پس از جنگ شاهد آن هستیم آثار عمیق تر و تکنیکی تر می شود و بجای سیاه و سفید دیدن آدمها، وضعیت انسانی بررسی می شود.

چزینی سپس با اشاره به کتاب صحرایی گفت: مجموعه این اثر به نوعی مرز بین جریان تبلیغی و گروه دوم است، هم نمونه های وفادار به حالت اول را دارد و هم نمونه های انتقادی که به دوران جنگ یا سالهای پس از آن می پردازد.

در ادامه سادات شریفی هم با اشاره به اینکه به ما یکی از مهمترین جنگهای تاریخ معاصر را پشت سر گذاشته ایم، گفت: اینکه برخی از نویسندگان کارهای نخست خودشان را با حوزه دفاع مقدس شروع کرده اند شاید به این خاطر است که از این آثار حمایت می شود.

وی تاکید کرد: کار کردن در این حیطه یک گره است که همواره مورد نظر منتقدان بوده است.

این مدرس دانشگاه با نگاهی به مجموعه آثار اکبر صحرایی افزود: این نویسنده را باید به عنوان یک نویسنده حرفه ای دانست که به مرحله ای رسیده که یا باید خودش را تکرار کند و یا از خود فراتر رود، این مسئله را در ساختارهای داستانی - روایی نویسنده می بینیم.

این نشست توسط بنیاد فارس شناسی، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.