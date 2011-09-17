  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

کشتی آزاد جهان - ترکیه/

علیرضا گودرزی به جمع 16 کشتی‌گیر برتر راه یافت

علیرضا گودرزی به جمع 16 کشتی‌گیر برتر راه یافت

علیرضا گودرزی کشتی گیر آزادکار وزن 84 کیلوگرم کشورمان با شکست حریفانی از ونزوئلا و آلمان به دور سوم رقابتهای جهانی ترکیه راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز دوم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان که در شهر استانبول در حال برگزاری است علیرضا گودرزی در وزن 84 کیلوگرم  در دور نخست حریف ونزوئلایی خود را در دو تایم با نتیجه یک بر صفر و 2 بر یک شکست داد. وی در دور دوم مقابل "داوید بچیناشویلی" از آلمان با نتیجه یک بر صفر و 2 بر یک به پیروزی رسید و به دور سوم راه یافت.

مصطفی آقاجانی  در وزن 60 کیلوگرم در دور نخست مقابل "یوگشوار دات" از هند با نتیجه 2 بر صفر و 3 بر صفر به پیروزی رسید. آقاجانی در دور دوم به مصاف "ژوماگازیف" از قزاقستان در حالی که در تایم اول با نتیجه صفر بر یک شکست خورده بود در تایم دوم بدلیل مصدومیت به مبارزه خود ادامه نداد و از دور رقابتها کنار رفت.

رضا یزدانی کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم نیز امروز پس از استراحت در دور نخست به مصاف" گوانزالز" از اسپانیا می رود.

حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم دیروز صاحب مدال برنز شد. مسابقات سه وزن پایانی یکشنبه برگزار می شود.

کد مطلب 1410025

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها