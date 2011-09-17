به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز دوم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان که در شهر استانبول در حال برگزاری است علیرضا گودرزی در وزن 84 کیلوگرم در دور نخست حریف ونزوئلایی خود را در دو تایم با نتیجه یک بر صفر و 2 بر یک شکست داد. وی در دور دوم مقابل "داوید بچیناشویلی" از آلمان با نتیجه یک بر صفر و 2 بر یک به پیروزی رسید و به دور سوم راه یافت.

مصطفی آقاجانی در وزن 60 کیلوگرم در دور نخست مقابل "یوگشوار دات" از هند با نتیجه 2 بر صفر و 3 بر صفر به پیروزی رسید. آقاجانی در دور دوم به مصاف "ژوماگازیف" از قزاقستان در حالی که در تایم اول با نتیجه صفر بر یک شکست خورده بود در تایم دوم بدلیل مصدومیت به مبارزه خود ادامه نداد و از دور رقابتها کنار رفت.

رضا یزدانی کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم نیز امروز پس از استراحت در دور نخست به مصاف" گوانزالز" از اسپانیا می رود.

حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم دیروز صاحب مدال برنز شد. مسابقات سه وزن پایانی یکشنبه برگزار می شود.