ایران با شکست ازبکستان صدرنشین ماند

8به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مرحله مقدماتی بیست و ششمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا امروز شنبه تیم ملی ایران در ووهان چین به مصاف ازبکستان رفت و با نتیجه 132 بر38 به برتری دست یافت. نتیجه کامل دیدار دو تیم ایران و ازبکستان به شرح زیر است:

* ایران 132- ازبکستان 38

(38 بر 14)، (41 بر 11)، (28 بر 9) و (25 بر 4)

دیدار تیم‎های بسکتبال ایران و ازبکستان از گروه B مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی مردان آسیا برگزار شد. در دیگر دیدار این گروه تیم چین‎تایپه با نتیجه 94 بر 78 موفق به شکست قطر شد. بدین ترتیب با توجه به نتایج به دست آمده و پیروزی ملی‎پوشان کشورمان در دیدارهای گذشته برابر چین‎تایپه و قطر، تیم ملی ایران با 6 امتیاز در صدر جدول رده‎بندی قرار گرفت و به عنوان صدرنشین به مرحله دوم صعود کرد. تیم‎های چین‌تایپه و ازبکستان نیز دیگر تیم‎های صعود کرده از این گروه هستند.

مرحله دوم رقابت‏های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا پس از یک روز استراحت تیم‎ها از روز دوشنبه در ووهان پیگری می‎شود. در این مرحله از مسابقات تیم ملی بسکتبال ایران در گروه E با تیم‎های کره‌جنوبی، مالزی، لبنان، چین‎تایپه و ازبکستان همگروه است. البته نتایج به دست آمده در مرحله مقدماتی در این مرحله لحاظ خواهد شد. بنابراین در مرحله دوم پیروزی ایران برابر چین‌تایپه و ازبکستان لحاظ شده و تیم کشورمان تنها به مصاف کره‎جنوبی، مالزی و لبنان می‎رود.

بیست و ششمین دوره رقابت‌های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تا 3 مهرماه در ووهان چین پیگیری می‌شود. تیم نخست این رقابت‌ها به طور مستقیم به بازی‌های المپیک 2012 لندن صعود می‌کند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.