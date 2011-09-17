ایران با شکست ازبکستان صدرنشین ماند

8به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مرحله مقدماتی بیست و ششمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا امروز شنبه تیم ملی ایران در ووهان چین به مصاف ازبکستان رفت و با نتیجه 132 بر38 به برتری دست یافت. نتیجه کامل دیدار دو تیم ایران و ازبکستان به شرح زیر است:
* ایران 132- ازبکستان 38
(38 بر 14)، (41 بر 11)، (28 بر 9) و (25 بر 4)
دیدار تیمهای بسکتبال ایران و ازبکستان از گروه B مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی مردان آسیا برگزار شد. در دیگر دیدار این گروه تیم چینتایپه با نتیجه 94 بر 78 موفق به شکست قطر شد. بدین ترتیب با توجه به نتایج به دست آمده و پیروزی ملیپوشان کشورمان در دیدارهای گذشته برابر چینتایپه و قطر، تیم ملی ایران با 6 امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار گرفت و به عنوان صدرنشین به مرحله دوم صعود کرد. تیمهای چینتایپه و ازبکستان نیز دیگر تیمهای صعود کرده از این گروه هستند.
مرحله دوم رقابتهای بسکتبال قهرمانی مردان آسیا پس از یک روز استراحت تیمها از روز دوشنبه در ووهان پیگری میشود. در این مرحله از مسابقات تیم ملی بسکتبال ایران در گروه E با تیمهای کرهجنوبی، مالزی، لبنان، چینتایپه و ازبکستان همگروه است. البته نتایج به دست آمده در مرحله مقدماتی در این مرحله لحاظ خواهد شد. بنابراین در مرحله دوم پیروزی ایران برابر چینتایپه و ازبکستان لحاظ شده و تیم کشورمان تنها به مصاف کرهجنوبی، مالزی و لبنان میرود.
بیست و ششمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تا 3 مهرماه در ووهان چین پیگیری میشود. تیم نخست این رقابتها به طور مستقیم به بازیهای المپیک 2012 لندن صعود میکند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.
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