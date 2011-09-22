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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۱

معدن دار به مهر خبر داد:

همکاری 39 پزشک عمومی با بیمه خدمات درمانی ساوجبلاغ

همکاری 39 پزشک عمومی با بیمه خدمات درمانی ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان ساوجبلاغ گفت: 39 پزشک عمومی با این اداره همکاری می کنند و خدمات لازم را ارائه می دهند.

کاظم معدن دار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین10 پزشک متخصص، یک دندانپزشک، 22 داروخانه، هفت آزمایشگاه با بیمه خدمات درمانی ساوجبلاغ قرارداد دارند.

رئیس اداره بیمه خدمات درمانی ساوجبلاغ ادامه داد: در عین حال دو پرتو پزشکی و سه مرکز توانبخشی در این منطقه نیز با این اداره قرارداد دارند و بخشی از خدمات با همکاری آنها ارائه می شود.

معدن دار اضافه کرد: 14 هزار و 760 نفر هم در قالب سه صندوق کارکنان دولت، بیمه ایرانیان و سایر اقشار در ساوجبلاغ تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند.

این مسئول یادآور شد: با تفویض بخشی ازاختیارات به اداره بیمه خدمات درمانی ساوجبلاغ، از این پس امور مربوطه در این اداره انجام می شود که این امر به افزایش رفاه افراد تحت پوشش کمک می کند.

معدن دار افزود: امور مربوطه در این زمینه شامل صدوردفترچه، تعویض، المثنی، معرفی نامه و پذیرش نسخ پزشکان است.

رئیس اداره بیمه خدمات درمانی ساوجبلاغ یادآور شد: این کار با هدف تسهیل و تسریع در امور بیمه شدگان و موسسات طرف قرارداد بیمه خدمات درمانی انجام گرفته است.

کد مطلب 1410028

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