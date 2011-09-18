به گزارش خبرنگار مهر، شرکت استات اویل هیدروی نروژ یکی از شرکتهای چند ملیتی نفت جهان است که در دو دهه گذشته فعالیتهای متعددی در طرحهای بالادستی نفت و گاز ایران با موفقیت اجرا کرده است.

نخستین همکاری شرکت ملی نفت ایران و استات اویل هیدروی نروژ با امضای قرارداد اکتشافی در بلوک اناران ایلام َآغاز شد که در نهایت این شرکت نروژی با مشارکت لوک اویل در سال 1384 موفق به کشف ذخایر قابل توجه نفت خام در این بلوک مرزی شد.

این شرکت نروژی همچنین با پتروپارس ایران در بخش فراساحلی فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی مشارکت داشت که این مگا پروژه گازی پاییز سال 1387 به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

امضای قرارداد حدود 50 میلیون دلاری بلوک اکتشاف و توسعه خرم آباد آخرین همکاری مشترک استات اویل هیدروی نروژ و شرکت ملی نفت ایران بود که در شرایط فعلی بخش عمده ای از این فعالیتها انجام شده است.

پیگیریهای مهر از وزارت نفت نشان می دهد که شرکت استات اویل هیدروی نروژ به دلایل نامشخصی از ادامه همکاری با شرکت ملی نفت ایران به منظور انجام کامل تعهدات در بلوک اکتشافی خرم آباد خودداری کرده است و در نهایت مذاکره بین دو گروه برای فسخ این قراداد اکتشافی در حال انجام است.

از حدود 6 ماه گذشته دفتر این شرکت نفتی در تهران به طور کامل تعطیل درآمده است اما مسئولان استات اویل هیدرو از آغاز به کار مجدد فعالیتهای خود در صنعت نفت ایران در آینده ای نزدیک خبر می دهند.

یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر شرکت نروژی انجام مطالعات زمین شناسی و 600 کیلومتر لرزه نگاری دو بعدی را در بلوک خرم آباد به انجام رسانده است، گفت: قرار بود در این پروژه سه حلقه چاه اکتشافی حفاری کند که این بخش از قراردا هنوز اجرایی نشده است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون مذاکرات قراردادی و حقوقی بین دو طرف وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به عدم اجرای کامل قرارداد اکتشافی، شرکت نروژی با پرداخت غرامتی به ایران موافقت کرده است.

قرارداد اکتشافی بلوک خرم آباد شهریور ماه سال 1385 بین شرکت ملی نفت ایران و استات اویل هیدروی نروژ امضا شده بود و بر اساس این توافق مطالعات زمین‌شناسی،‌٦٠٠ کیلومتر لرزه‌نگاری دو بعدی و حفر سه حلقه چاه اکتشافی از جمله تعهدات اولیه پیمانکار بوده است.

در صورت نیاز به عملیات تکمیلی، پیمانکار موظف شده بود بین‌٣٠٠ تا ‌٤٠٠ کیلومتر مربع لرزه‌نگاری سه بعدی و دو حلقه چاه اکتشافی توصیفی نیز حفر در این بلوک اکتشافی حفاری کند.

بلوک خرم‌آباد به وسعت تقریبی هفت هزار و ‌٤٢٥ کیلومتر مربع در غرب ایران و در محدوده‌ی استان لرستان قرار گرفته است.