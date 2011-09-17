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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

معدندار به مهر خبر داد:

17 مرکز بهداشت روستایی در ساوجبلاغ با بیمه خدمات درمانی قرارداد دارند

17 مرکز بهداشت روستایی در ساوجبلاغ با بیمه خدمات درمانی قرارداد دارند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بیمه خدمات درمانی ساوجبلاغ گفت: 17 مرکز بهداشت روستایی در این شهرستان با این بیمه قرارداد دارند و به ارائه خدمات می پردازند.

کاظم معدندار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 17 مرکز بهداشت روستایی در این شهرستان با این بیمه قرارداد دارند و بیمه شدگان روستایی می توانند از خدمات پزشکان خانواده در این مراکز استفاده کنند.

وی ادامه داد: بیش از 65 هزارروستانشین ساوجبلاغی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی روستاییان هستند که تعداد دقیق در این زمینه، 67 هزار و 855 است.

این مسئول اضافه کرد: از جمعیت 280 هزار نفری ساوجبلاغ، 70 هزار نفر در روستاها ساکن هستند و ارائه خدمات به آنها با همکاری دستگاه های ذیربط دنبال می شود.

رئیس اداره بیمه خدمات درمانی ساوجبلاغ گفت: مبلغ حق بیمه بیمه شدگان روستایی بطور کامل از سوی دولت پرداخت می شود.

معدندار اظهار داشت: تلاش می شود که همه روستاییان بتوانند از خدمات بیمه خدمات درمانی بهره مند شوند و زمینه های این امر با همکاری دستگاه های مربوطه تامین می شود.

رئیس اداره بیمه خدمات درمانی ساوجبلاغ یادآور شد: تحقق این امر به کاهش مشکلات روستاییان کمک می کند و آثار مطلوبی در راستای افزایش رفاه آنها به دنبال دارد.

کد مطلب 1410039

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