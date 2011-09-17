به گزارش خبرنگار مهر، نشست تحلیلی جشنواره داستان انقلاب، امروز شنبه 26 شهریور با حضور «امیرحسین فردی» مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، «محمد ناصری» مدیر کارگاه قصه و رمان حوزه هنری و دبیر جشنواره داستان انقلاب و «سیدهاشم حسینی» نویسنده برگزیده دو دوره از این جشنواره در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.

فردی در این نشست با اشاره به اینکه اگر جشنواره داستان انقلاب به وجود نمی‌آمد، امروز شاهد حرکت کم رمقی در حوزه داستان انقلاب بودیم، بیان داشت: جشنواره داستان انقلاب فی‌ نفسه، امری منفی نیست. به نظر من جشنواره مثل لیگ فوتبال است که همه باید خود را برای حضور در آن آماده کنند و مسلما در آن کسانی برگزیده خواهند شد که آمادگی بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: جشنواره محل نشان دادن میزان آمادگی نویسندگان در پرداختن به سوژه انقلاب اسلامی است؛ هرچند که خود به تنهایی هدف نیست و باید آن را محملی دانست برای رسیدن به یک نتیجه ملموس.

مدیران بگویند که چرا تاکنون به ادبیات انقلاب بی تفاوت بوده‌اند

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری افزود: اینکه سه دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد راه‌اندازی جشنواره داستان انقلاب هستیم، هم جای تاسف دارد و هم جای تعجب؛ چرا که انقلاب ما یکی از انقلاب‌های بزرگ بشری است که دامنه‌اش هم بسیار وسیع‌تر و تاثیرگذارتر از سایر حوزه‌های ادبیات بوده است.

وی ادامه داد: کسانی که در قله‌های مدیریتی هستند، باید این نیازسنجی را انجام دهند که چرا تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده بود. کسانی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت بودند، آیا نباید به فکر این موضوع می‌افتادند. اینکه عادی و طبیعی است. تازه بعد از 30 سال هم که این اتفاق افتاده از دل وزارت ارشاد بیرون نیامده است و ما آنها را دعوت به همکاری کردیم! باید دید سیاستگذاران چه کسانی بودند و چرا به این موضوع توجه نکردند. هنوز که هنوز است این موضوع یک مطالبه است که باید وزارت ارشاد در ارتباط با آن پاسخ دهد.

ادبیات ادفاع مقدس هم شاخه‌ای از ادبیات انقلاب است

محمد ناصری نیز در این نشست با بیان اینکه ادبیات انقلاب و دفاع مقدس را چندان نمی‌توان تفکیک شده از هم پنداشت، گفت: ادبیات دفاع مقدس هم به نوعی در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی پدید آمد.

وی ادامه داد: مدیریت فرهنگی نیز در کشور ما برای به وجود آمدن این جریان نقش زیادی داشته و دارد. گاهی یک تدبیر این جریان مدیریتی می‌تواند موجب جریان سازی در این عرصه شود و گاهی هم البته خواست نویسنده در آن نقش دارد.

ناصری افزود: ایجاد یک جریان فاخر ادبی کاری زودبازده نیست. زمان می‌خواهد. در مورد انقلاب هم اینگونه است باید از آن فاصله بگیریم تا بتوانیم درباره آن بنویسیم.

هنوز برای قضاوت زود است

سیدهاشم حسینی نیز در این نشست نقش جشنواره داستان انقلاب را در تولید آثار ادبی در این راستا بی‌بدیل دانست و گفت: تردیدی ندارم که اگر جشنواره نبود، کاری هم در این زمینه در حوزه ادبیات انجام نمی‌پذیرفت. من هم معتقدم هنوز برای نتیجه گرفتن و اینکه بگوییم جشنواره نتیجه نداده و یا داده است، زود است و شاید پنج یا شش سال زمان لازم داریم تا به این پاسخ برسیم.

* مشروح این نشست، به زودی از سوی گروه فرهنگ و ادب خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.