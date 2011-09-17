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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

در هفته بیست و ششم جی لیگ/

شاگردان قطبی پس از چهار هفته پیروز شدند

شاگردان قطبی پس از چهار هفته پیروز شدند

تیم فوتبال شیمیزو اس پالس هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال جی لیگ را با پیروزی مقابل اوراوا ردز پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ حرفه‌ای فوتبال ژاپن موسوم به جی لیگ از بعدازظهر امروز شنبه با رویارویی تیم‌های شیمیزو اس پالس و اوراوا ردز آغاز شد.

در این بازی که به میزبانی تیم شیمیزو اس پالس و در ورزشگاه "نیهوندایرا" شهر شیمیزو برگزار شد، شاگردان قطبی با یک گل به برتری رسیدند و تا رتبه هشتم جدول خود را بالا کشیدند. تک گل تیم شیمیزو اس پالس را در این بازی خانگی گنکی اومائه در دقیقه 63 به ثمر رساند و تیمش را صاحب سه امتیازی شیرین کرد.

تیم شیمیزو اس پالس در چهار هفته گذشته به ترتیب مقابل تیم‌های سرزو اوزاکا، مونته‌دیو یاماگاتا و یوکوهاما مارینوس به نتیجه تساوی رضایت داده و مغلوب جوبیلوایواتا شده بود.

شاگردان قطبی تا پیش از برگزاری سایر دیدارهای هفته بیست و ششم جی لیگ با 36 امتیاز رتبه هشتم جدول رده بندی را در اختیار دارند.

کد مطلب 1410044

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