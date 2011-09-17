به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل زندانهای کرمانشاه در جمع مسئولان و کارکنان فرهنگی زندان مرکزی با اشاره به اینکه ضعف اعتقادات دینی از عوامل ارتکاب جرایم و بزهکاری است اظهارداشت: تقویت باورهای دینی، مهمترین اقدام در فرایند اصلاح و تربیت مددجویان است و باید تلاش شود زمینه توسعه و گسترش برنامه های قرانی و دینی در سطح زندان ها به ویژه در مراکز مشاوره و روان درمانی فراهم و از طریق شبکه سیمای قرآن زندان نسبت به پوشش برنامه های قرآنی و فرهنگی اهتمام شود.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه اجرای بیش از چهار هزار و 200 ختم قرآن در گروه های 30 و 60 نفره در زندان مرکزی را اقدامی شایسته عنوان و تصریح کرد: هرچقدر ایمان و اعتقاد قلبی نسبت به خداوند افزایش یابد به همان میزان امکان گرایش به سوی گناهان کاسته می شود، از این رو لزوم توجه بیش از پیش به آموزه های دینی و قرآنی در ساختار اصلاحی و تربیتی مد نظر قرار گیرد و برنامه های اصلاحی با محوریت دینی تبیین و اجرایی شود .

رشیدی افزود: موثرترین روش بازسازی شخصیت زندانیان و اصلاح رفتار آنان تمسک به آموزه های دینی و پرداختن به امور معنوی توام با برنامه های اصلاحی و تربیتی است.

وی تاکید داشت: اغلب بزهکاران از مسائل و مشکلات اجتماعی رنج می برند وعموما به علت قرار گرفتن در کانونهای بحران و شرایط خاص محیطی، اقتصادی ، مشکلات خانوادگی وعدم بهر ه مندی از امکانات تعلیمی و تربیتی مرتکب تخلف و بزه می شوند و رسالت زندانها برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب اصلاحی و تربیتی با محوریت دینی جهت توانمند سازی و ایجاد بازگشت شرافتمندانه مددجویان به جامعه است.