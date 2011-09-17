  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

تحولات لیبی/

مقاومت شدید نیروهای سرهنگ در بنی ولید/ هراوه به تصرف انقلابیون در آمد

مقاومت شدید نیروهای سرهنگ در بنی ولید/ هراوه به تصرف انقلابیون در آمد

در حالی که انقلابیون لیبی به سبب حملات شدید نیروهای قذافی مجبور به عقب نشینی از بنی ولید شده اند، منابع وابسته به آنها اعلام کردند کنترل کامل شهر سرت به زمان طولانی نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع وابسته به انقلابیون لیبی اعلام کردند توانسته اند اندکی به شهر بنی ولید نفوذ کنند، اما به سبب گلوله باران شدید شهر از سوی نیروهای وابسته به قذافی مجبور به عقب نشینی شدند.

از سوی دیگر "موسی ابراهیم" سخنگوی رژیم قذافی که رسانه ها دیروز از کشته شدن وی خبر داده بودند، گفت : ما خود را برای جنگ طولانی آماده کرده ایم و سلاح و مهمات زیادی را ذخیره کرده ایم و به همه اطمینان می دهیم جبهه های بنی ولید و سرت با وجود بمباران گسترده و بیرحمانه بیمارستانها و مدارس از سوی جنگنده های ناتو پایدار است.

"احمد الترهونی" از فرماندهان انقلابیون در شهر سرت نیز اظهار داشت : کنترل کامل سرت زمانبر است و انقلابیون معتقدند که معتصم قذافی فرزند سرهنگ در این شهر است و عملیات نظامی را رهبری می کند.

وی افزود: قدرت بالای جنگی و کمکهای قوی لجستیکی برای انقلابیون عاملی است که می تواند در سرنوشت نبرد در سرت موثر باشد.

یکی دیگر از فرماندهان انقلابیون اعلام کرد که آنها توانسته اند کنترل هفتاد درصد شهر سرت را در دست بگیرند.

از سوی دیگر رسانه های عربی اعلام کردند که شهر "هراوه" به تصرف انقلابیون در آمده است.این منابع همچنین از درگیری های شدید میان انقلابیون و گردانهای قذافی در منطقه "الغریبات" سرت خبر دادند.

کد مطلب 1410046

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها