به گزارش خبرگزاری مهر، ماجرای نظریه‎پردازی مردان پاستور را در پرونده سیاسی تازه‎ترین شماره پنجره می‎توانید بخوانید. در این پرونده حجت‎الاسلام علی ثمری که روزگاری از روحانیون حامی و نزدیک به دولت بوده و امامت جماعت نهاد ریاست جمهوری را نیز بر عهده داشته در گفت‎وگویی ، حرف‎های جالبی درباره دولت و جریان انحرافی مطرح می‎کند.

این مجله پرونده دیگری نیز در آستانه هفته دفاع مقدس دارد که این پرونده به مجله «کمان» می‌پردازد. احتمالا بسیاری از آنها که به فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس علاقه دارند، با نام نشریه کمان آشنا هستند؛ دوهفته‎نامه‎ای که هشت سالی به فرهنگ و ادب پایداری پرداخت و بسیاری از استعدادهای این سال‎ها کار خود را از آن‎جا شروع کردند؛ نشریه‎ای که به‎دلیل عدم بنیه مالی در شهریور ماه 1383 تعطیل شد. در پنجره 107 و همزمان با سالگرد تعطیلی کمان در پرونده‎ای ویژه، به چند و چون تعطیلی این مجله پرداخته شده است.

پرونده دیگری برای اسلام‌هراسی در این مجله هفتگی تدارک شده است. پنجره می‌نویسد: «شکی نیست غرب در چند دهه گذشته، وقت و انرژی زیادی روی ترویج اسلام‎هراسی گذاشته است. نکته‎ای که این سال‎ها شکل ایران‎هراسی به خود گرفته است. این مسأله در حوزه‎های مختلفی قابل‎ردیابی است، به‎خصوص در رسانه تأثیرگذار و قدرتمندی مثل سینما.»

در این شماره از پنجره‎ علاوه بر طرح و بررسی مقوله اسلام‎هراسی در حوزه سینما نیز این پدیده مورد توجه و واکاوی قرار گرفته است.

در پرونده تاریخی پنجره 107 متناسب با تغییر و تحولات لیبی، خواننده پرونده‎ای درباره یکی از اسطوره‎های مبارزه علیه استعمار در این کشور، یعنی عمرمختار خواهید بود.

در شماره 107 پنجره همچنین خواننده تازه‎ترین اخبار، گزارش‎های خبری و تحلیلی و یادداشت‎های اهل قلم خواهید بود.