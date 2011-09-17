به گزارش خبرگزاری مهر، ماجرای نظریهپردازی مردان پاستور را در پرونده سیاسی تازهترین شماره پنجره میتوانید بخوانید. در این پرونده حجتالاسلام علی ثمری که روزگاری از روحانیون حامی و نزدیک به دولت بوده و امامت جماعت نهاد ریاست جمهوری را نیز بر عهده داشته در گفتوگویی ، حرفهای جالبی درباره دولت و جریان انحرافی مطرح میکند.
این مجله پرونده دیگری نیز در آستانه هفته دفاع مقدس دارد که این پرونده به مجله «کمان» میپردازد. احتمالا بسیاری از آنها که به فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس علاقه دارند، با نام نشریه کمان آشنا هستند؛ دوهفتهنامهای که هشت سالی به فرهنگ و ادب پایداری پرداخت و بسیاری از استعدادهای این سالها کار خود را از آنجا شروع کردند؛ نشریهای که بهدلیل عدم بنیه مالی در شهریور ماه 1383 تعطیل شد. در پنجره 107 و همزمان با سالگرد تعطیلی کمان در پروندهای ویژه، به چند و چون تعطیلی این مجله پرداخته شده است.
پرونده دیگری برای اسلامهراسی در این مجله هفتگی تدارک شده است. پنجره مینویسد: «شکی نیست غرب در چند دهه گذشته، وقت و انرژی زیادی روی ترویج اسلامهراسی گذاشته است. نکتهای که این سالها شکل ایرانهراسی به خود گرفته است. این مسأله در حوزههای مختلفی قابلردیابی است، بهخصوص در رسانه تأثیرگذار و قدرتمندی مثل سینما.»
در این شماره از پنجره علاوه بر طرح و بررسی مقوله اسلامهراسی در حوزه سینما نیز این پدیده مورد توجه و واکاوی قرار گرفته است.
در پرونده تاریخی پنجره 107 متناسب با تغییر و تحولات لیبی، خواننده پروندهای درباره یکی از اسطورههای مبارزه علیه استعمار در این کشور، یعنی عمرمختار خواهید بود.
در شماره 107 پنجره همچنین خواننده تازهترین اخبار، گزارشهای خبری و تحلیلی و یادداشتهای اهل قلم خواهید بود.
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