افزایش قیمت غذای دانشجویی موجب کیفیت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهین قهرمان ایزدی با بیان اینکه افزایش نرخ غذای دانشجویی به نفع خود دانشجویان است، اظهار داشت: با توجه به گرانی مواد اولیه، افزایش قیمتها زودتر از این باید انجام می شد، زیرا این افزایش قیمت به نفع دانشجویان بوده و موجب افزایش کیفیت غذا خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه افزایش قیمت غذا بر کیفیت غذای دانشجویی نیز تاثیر می گذارد، اظهار داشت: شناور بودن این نرخ ها امری سنجیده و لازم است و بایستی پیش از این هم اجرا می شد.

معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا با اشاره به عملکرد دانشگاه الزهرا در رابطه با واگذاری امور خدماتی و رفاهی به بخش خصوصی اضافه کرد: به دلیل نارضایتی حداکثری دانشجویان از غذای نوبت شب، به دنبال آن هستیم تا این وعده غذایی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی با بیان اینکه معتقد به واگذاری خوابگاه های دخترانه به بخش خصوصی نیستیم، گفت: در خوابگاههای خودگردان افرادی هستند که ورود و خروج دانشجویان را آنطور که باید کنترل نمی کنند در حالیکه بعنوان مثال در خوابگاههای دانشگاه الزهرا افرادی در نوبتهای روز و شب حضور دارند.

وی ادامه داد: این افراد علاوه بر نقش مشاور برای دانشجویان، همچون مادرانی در کنار آنان و درگیر مسائل و مشکلات دانشجویان هستند و حتی برخی از دانشجویان دلتنگیهای دوری از خانواده خود را با آنها پر می کنند.

ایزدی با بیان اینکه کنترل دقیق و درست در خوابگاههای خودگردان امکان پذیر نیست، افزود: این خوابگاهها مسائل انضباطی را به درستی پیگیر نیستند و به همین دلیل مخالف واگذاری خوابگاههای دختران به بخش خصوصی هستم.

معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا افزود: اگر اجرای طرح هدفمندی یارانه های دانشجویی همچون طرح کشوری صورت گیرد، قطعا خوب و موفق خواهد بود.