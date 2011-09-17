آمارگیری نفوس و مسکن موجب تدوین بهتر نقشه راه در گیلان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه مرحله دوم کلاس آموزش عمومی نفوس و مسکن سال جاری اظهارداشت: سرشماری برای برنامه ریزی جامع و کلان کشور است.

وی اظهارداشت: فراهم کردن شرایط یک آمارگیری درست و صحیح که در شأن نظام جمهوری اسلامی باشد از اینرو باید شرایط ورود و حضور همه دست اندرکاران در این کار اساسی و اصولی بیش از گذشته مهیا شود.

رئیس ستاد سرشماری نفوس مسکن گیلان گفت: با توجه به اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی جنگ جهانی سوم اعلام نشده ای را به ایران اسلامی اعلام و تحمیل کردند باید عقب ماندگی های خود را در بخش توسعه ای جبران کرد.

سعادتی افزود: سرشماری نفوس و مسکن سال جاری از اهداف و کارهای بزرگ نظام است و دست اندرکاران این سرشماری امانتداران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند بنابراین باید این امانت را برای منافع اسلام و مردم مدیریت کرد زیرا دنیای امروز تشنه مدیریت عالمانه و با تفکر است.

وی بیان داشت: فرمان عمومی نفوس و مسکن در 19 تیر ماه سال 90 از سوی رئیس جمهور به سراسر کشور ابلاغ شده است که البته مقدمات کار این پروژه از سال 89 در استان آغاز شده بود.

رئیس ستاد سرشماری نفوس مسکن استان گفت: چهار هزار نیروی کارشناس و متخصص و عوامل اجرایی با اعتبار سه میلیارد تومان به همراه 700 راننده برای پشتیبانی کردن این پروژه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تکلیف قانونی و شرعی به عهده همه مدیران، فرمانداران، بخشداران است که با احساس وظیفه و مسئولیت با تلاش مجدانه در طول اجرای سرشماری حضور مداوم، مستمر و دائمی داشته و هرگونه مشکلی را در کمترین زمان رفع کنند.

سعادتی اظهارداشت: این انقلاب متعلق به اسلام و مردم ایران بوده و لذت و شرینی این سرشماری آنقدر زیاد است که باید همه با انگیزه، نشاط، شور، حرص و ولع کارهای این سرشماری را پیگیری کنند.

تدوین نقشه راه گیلان مستلزم آمارگیری درست است

وی همچنین با بیان این نکته که باید برای توسعه همه جانبه استان همه پای کار بیایند، گفت: مدیران و نخبگان جامعه استان باید بدانند استان در کجا قرار دارد و نقشه راه را تدوین کنند و این امر فقط با آمار گیری درست و صحیح امکانپذیر است.

استاندار گیلان در ادامه زمان سرشماری را دوم تا بیست و دوم آبان ماه جاری دانست و اظهار امیدواری کرد: با توجه به حساسیتی که این پروژه دارد بتوان مآخذ مهمی در راستای اجرای عدالت استخراج و با اجرای و تدوین برنامه ریزی های درست کارآمدی دین را برای جهانیان اثبات کرد.

معاون برنامه ریزی و دبیر اجرایی ستاد سرشماری استان گیلان نیز در این مراسم گفت: سرشماری نفوس و مسکن پایه و اساس برنامه ریزی کشور به شمار می رود و آمار پایه ای را نمی توان به راحتی از آن گذر کرد.



کیهان هاشم نیا افزود: برای سرشماری نفوس و مسکن امسال از فروردین ماه سال گذشته به ثبت اطلاعات و اصلاح نقشه ها اقدام شده و طی 18 ماه گذشته 34 شاخص استانی و 220 شاخص شهرستانی را تکمیل و باید در این زمینه سهم استان را از بودجه کشور به کلی کسب کرد.

سرشماری نفوس و مسکن با چهار هزار آمارگیر در گیلان



مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات و دبیرستاد و قائم مقام اجرایی ستاد نفوس و مسکن گیلان در این مراسم گفت: هفتمین سرشماری نفوس و مسکن از دوم تا بیست و دوم آبان ماه سال جاری به مدت 20 روز و با کمک چهار هزار آمارگیر و پشتیبانی 700 خودرو اجرایی و امروز افتتاحیه مرحله دوم آموزشی کارشناسان فنی با حضور 175 نفر در مرکز استان برگزار شد.



فرشته انساندوست ادامه داد: سه دوره کلاس آموزشی که دوره اول در تهران، مرحله دوم در مراکز استانها و مرحله سوم در شهرستانها برگزار شده و از 26 شهریور ماه تا 27 مهر ماه کلاس های آموزشی مرحله دوم و سوم اجرایی می شود.