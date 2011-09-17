تلفات تصادفات درون شهری در لرستان 22 درصد کاهش یافت

سرهنگ پرویز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: همچنین میزان مجروحین تصادفات درون شهری استان نیز 19 درصد کاهش داشته است.

وی یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر بیش از 60 درصد تصادفات درون شهری در استان لرستان به فوت و مجروح شدن موتورسواران اختصاص دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی در استان لرستان بیان داشت: تا کنون در این زمینه کارت گواهینامه 19 راننده لرستانی به دلیل داشتن بیشتر از 30 نمره منفی ضبط شده است.