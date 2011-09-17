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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

حسینی در گفتگو با مهر:

تلفات تصادفات درون شهری در لرستان 22 درصد کاهش یافت

تلفات تصادفات درون شهری در لرستان 22 درصد کاهش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان از کاهش 22 درصدی تلفات جانی در تصادفات درون شهری در پنج ماه نخست سالجاری در این استان خبر داد.

سرهنگ پرویز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: همچنین میزان مجروحین تصادفات درون شهری استان نیز 19 درصد کاهش داشته است.

وی یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر بیش از 60 درصد تصادفات درون شهری در استان لرستان به فوت و مجروح شدن موتورسواران اختصاص دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی در استان لرستان بیان داشت: تا کنون در این زمینه کارت گواهینامه 19 راننده لرستانی به دلیل داشتن بیشتر از 30 نمره منفی ضبط شده است.

کد مطلب 1410054

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