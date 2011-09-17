تاکید استاندار کردستان بر تسریع در راه اندازی کارخانه لاستیک بارز

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کردستان در ابتدای این بازدید که با حضور مسئولان اجرایی طرح همراه بود وی در جریان میزان پیشرفت کار در فاز نخست طرح قرار گرفت و در ادامه از نزدیک از واحدهای مختلف در دست احداث دیدن کرد و بر تسریع در ساخت و بهره برداری از این پروژه تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه صنعت لاستیک سازی یکی از صنایع کلیدی و بسیار مهم در سطح کشور به شمار می رود، اظهار داشت : امیدواریم در آینده نزدیک و با جدیت سرمایه گذاران این طرح و همت و همکاری بخش های دولتی بتوانیم شاهد بهره برداری از این کارخانه باشیم .

استاندار کردستان با بیان اینکه ایجاد هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و نزدیک به پنج هزار شغل غیرمستقیم از نتایج مهم بهره برداری از این کارخانه در استان است، افزود: وجود نیاز داخلی به همراه نزدیکی کشور عراق جهت صادرات محصولات، تنها بخشی از منافع بیشمار اتمام هرچه سریعتر این طرح تولیدی است.

در ادامه این بازدید مجریان اجرای این طرح توضیحات کاملی را در خصوص وضعیت کلی آن ارائه کردند.