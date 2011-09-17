به گزارش خبرگزاری مهر، این قهرمان دسته فوق سنگین المپیک 2008 پکن هفته گذشته دچار پارگی عضله چهار سر ران شد. این وزنه بردار که در بازی های المپیک 2008 پکن توانست با مجموع 461 کیلوگرم مدال ارزشمند طلا را به خود اختصاص دهد هفته گذشته در تمرینات اردوی تیم ملی آلمان از ناحیه ران دچار آسیب دیدگی و مصدومیت شد و از حضور در مسابقات جهانی فرانسه که ملاک کسب سهمیه المپیک 2012 لندن هم هست، باز ماند.

پزشکان اشتاینر روز گذشته اولین عمل جراحی را روی پای وی انجام دادند و اعلام کردند که او تا سه ماه دیگر امکان تمرین نخواهد داشت. ماتیاس اشتاینر از آلمان و ایوگنی چگیشف از روسیه مهم ترین حریفان بهداد سلیمی در رقابت های جهانی فرانسه و المپیک 2012 لندن به شمار می روند.