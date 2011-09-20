به گزارش خبرنگار مهر، بیش از نیم قرن از آغاز مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا می گذرد. اولین دوره این رقابت‎ها با حضور 7 تیم در فیلیپین برگزار شد. در این مسابقات که سال 1960 برگزار شد تیم میزبان قهرمان شد و تیم‎های چین تایپه و ژاپن در رده‎های دوم و سوم قرار گرفتند.

تاکنون بیست و پنج دوره از رقابت‎های بسکتبال قهرمانی آسیا برگزار شده است. در ادوار مختلف این رقابت‎ها که به جز یکی دو بار وقفه، به صورت منظم و هر دو سال یک بار برگزار شده است تیم‎های مختلفی از پنج منطقه قاره آسیا برای کسب بهترین جایگاه‎ها با هم رقابت داشتند. علاوه بر تیم‎های شرق آسیا، نمایندگان غرب آسیا مانند لبنان و قطر از جمله تیم‎هایی بودند که با هدف قهرمانی در مسابقات شرکت می‎کنند و به همین منظور بازیکنان خارجی زیادی از دیگر ملیت‎ها را تبعه کشور و تیم خود می‎کردند.

حضور اخیر بازیکنان تبعه در ترکیب برخی تیم‎ها و به خصوص تیم‎های عربی اگرچه کمکی به قهرمان شدن آنها نکرد اما بر سطح و کیفیت برگزاری مسابقات بی تاثیر نبود و در عین حال موجب مدال آوری آنها هم می‎شد.

لبنان در رقابت‎های 2005 قطر و 2007 چین فینالیست شد اما در هر دو فینال به ترتیب برابر تیم ملی چین و تیم ملی ایران شکست خورد و نایب قهرمان شد. قطری‎ها در رقابت‎های 2003 چین و مسابقاتی که میزبان آن بودند (سال 2005) صاحب مدال برنز شدند. این در حالی است که در فصل جدید مسابقات قهرمانی آسیا و تا به این مرحله از رقابت‎ها این دو تیم در حد و اندازه‎های همیشگی خود نبوده‌اند.

قطر که در همان مرحله مقدماتی با متحمل شدن سه شکست متوالی شانس صعود را از دست داد. لبنان اگرچه صعود کرده اما در حد تیمی نبوده که سه مدال نقره آسیایی در اختیار دارد، نیست مانند اردن که دو سال پیش مدال برنز گرفت اما به نظر نمی‎رسد امسال بتواند یکی از تیم‎های مرحله نیمه نهایی باشد.

همه این مسائل باعث افت سطح مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا در دوره جدید شده است. بیست و ششمین دوره این رقابت‌ها از هفته گذشته در ووهان چین آغاز شده اما دیدارهای این مسابقات تا به امروز نتوانسته موجب رضایت خاطر کسانی شود که این رویداد مهم را دنبال می‎کنند تا آنجا که نصرت الله جعفریان می‎گوید مسابقات به نوعی لوث شده است.

ناظر ایرانی فدراسیون جهانی بسکتبال در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: قطر و لبنان زمانی برای قهرمانی می‎آمدند اما شرایط امسال این دو تیم شبیه تیمی با این هدف نیست. در غیاب این دوتیم کسی از مالزی و هند و امارات انتظار ندارد تا فینال بالا بیایند. از حالا محرض است که ایران، چین، کره‎جنوبی و ژاپن چهار تیم مرحله نیمه نهایی هستند. شاید هم بهتر بود هیچ تیمی بازی نمی‎کرد و تک بازی ایران و چین قهرمان را مشخص می‎کرد چون پرواضح است که قدرت سایر تیم‏ها در حد فینال نیست. سطح مسابقات خیلی پائین آمده است".

می‎توان تغییراتی که با رفتن "فواد" و آمدن "سرکیس" در کادر فنی لبنان ایجاد شده ، هماهنگ نبودن بازیکنان با مربی جدیدشان و وضعیت متزلزل فدراسیون اردن را از دلایل افت تیم‎های اعزامی آنها به چین عنوان کرد اما بی شک اعمال نفوذ فدراسیون جهانی بسکتبال برای سر و سامان دادن به چگونگی حضور بازیکنان غیرآسیایی در ترکیب تیم‎های آسیایی تاثیرگذار ترین عامل در افت سطح مسابقات بوده است.

به دنبال دخالت فیبا و دستوری که به فیباآسیا ابلاغ شد از امسال هر یک از تیم‎های شرکت کننده در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا تنها حق در اختیار داشتن یک بازیکن تبعه داشتند که قبل از 18 سالگی ملیت آن کشور را گرفته باشند. به همین دلیل با وجود قطری بودن رئیس فیباآسیا (شیخ آل ثانی) کارت بازی 5 نفر از بازیکنان خارجی تیم ملی قطر صادر نشد و این تیم در همان مرحله مقدماتی حذف شد.

این در حالی است که به خاطربی قانونی فیبا آسیا تا پیش از این بازیکنان خارجی زیادی در ترکیب تیم‌های ملی و باشگاهی خیلی از کشورها دیده می‌شد. در این میان برخی کشورها مانند فیلیپین برای عقب نماندن، همرنگ جماعت شدند و بازیکن خارجی به خدمت گرفتند اما بی قانونی فیبا آسیا تا به آنجا ادامه داشت که کشورهایی مانند کره‎جنوبی، چین و ژاپن ازمسابقات باشگاهی کنار کشیدند.

در هر صورت به دنبال اعتراض و سماجت دیگر کشورهای آسیایی و از جمله ایران، امسال قانون فدراسیون جهانی بسکتبال، تیم‎های آسیایی را در استفاده از بازیکن خارجی محدود کرد. به همین دلیل جسکون ورومن آمریکایی که گفته می‎شد تبعه لبنان شده در مسابقات امسال غایب هستند و همچنین "لورن وودز"؛ نبود این بازیکنان و دیگر غیرآسیایی‏ها در مسابقات امسال قهرمانی آسیا باعث کاهش سطح رقابت‎ها شده است چون تیم ها با قدرت واقعی خودشان در مسابقات شرکت کرده‎اند.