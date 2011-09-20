به گزارش خبرنگار مهر، بیش از نیم قرن از آغاز مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا می گذرد. اولین دوره این رقابتها با حضور 7 تیم در فیلیپین برگزار شد. در این مسابقات که سال 1960 برگزار شد تیم میزبان قهرمان شد و تیمهای چین تایپه و ژاپن در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
تاکنون بیست و پنج دوره از رقابتهای بسکتبال قهرمانی آسیا برگزار شده است. در ادوار مختلف این رقابتها که به جز یکی دو بار وقفه، به صورت منظم و هر دو سال یک بار برگزار شده است تیمهای مختلفی از پنج منطقه قاره آسیا برای کسب بهترین جایگاهها با هم رقابت داشتند. علاوه بر تیمهای شرق آسیا، نمایندگان غرب آسیا مانند لبنان و قطر از جمله تیمهایی بودند که با هدف قهرمانی در مسابقات شرکت میکنند و به همین منظور بازیکنان خارجی زیادی از دیگر ملیتها را تبعه کشور و تیم خود میکردند.
حضور اخیر بازیکنان تبعه در ترکیب برخی تیمها و به خصوص تیمهای عربی اگرچه کمکی به قهرمان شدن آنها نکرد اما بر سطح و کیفیت برگزاری مسابقات بی تاثیر نبود و در عین حال موجب مدال آوری آنها هم میشد.
لبنان در رقابتهای 2005 قطر و 2007 چین فینالیست شد اما در هر دو فینال به ترتیب برابر تیم ملی چین و تیم ملی ایران شکست خورد و نایب قهرمان شد. قطریها در رقابتهای 2003 چین و مسابقاتی که میزبان آن بودند (سال 2005) صاحب مدال برنز شدند. این در حالی است که در فصل جدید مسابقات قهرمانی آسیا و تا به این مرحله از رقابتها این دو تیم در حد و اندازههای همیشگی خود نبودهاند.
قطر که در همان مرحله مقدماتی با متحمل شدن سه شکست متوالی شانس صعود را از دست داد. لبنان اگرچه صعود کرده اما در حد تیمی نبوده که سه مدال نقره آسیایی در اختیار دارد، نیست مانند اردن که دو سال پیش مدال برنز گرفت اما به نظر نمیرسد امسال بتواند یکی از تیمهای مرحله نیمه نهایی باشد.
همه این مسائل باعث افت سطح مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا در دوره جدید شده است. بیست و ششمین دوره این رقابتها از هفته گذشته در ووهان چین آغاز شده اما دیدارهای این مسابقات تا به امروز نتوانسته موجب رضایت خاطر کسانی شود که این رویداد مهم را دنبال میکنند تا آنجا که نصرت الله جعفریان میگوید مسابقات به نوعی لوث شده است.
ناظر ایرانی فدراسیون جهانی بسکتبال در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: قطر و لبنان زمانی برای قهرمانی میآمدند اما شرایط امسال این دو تیم شبیه تیمی با این هدف نیست. در غیاب این دوتیم کسی از مالزی و هند و امارات انتظار ندارد تا فینال بالا بیایند. از حالا محرض است که ایران، چین، کرهجنوبی و ژاپن چهار تیم مرحله نیمه نهایی هستند. شاید هم بهتر بود هیچ تیمی بازی نمیکرد و تک بازی ایران و چین قهرمان را مشخص میکرد چون پرواضح است که قدرت سایر تیمها در حد فینال نیست. سطح مسابقات خیلی پائین آمده است".
میتوان تغییراتی که با رفتن "فواد" و آمدن "سرکیس" در کادر فنی لبنان ایجاد شده ، هماهنگ نبودن بازیکنان با مربی جدیدشان و وضعیت متزلزل فدراسیون اردن را از دلایل افت تیمهای اعزامی آنها به چین عنوان کرد اما بی شک اعمال نفوذ فدراسیون جهانی بسکتبال برای سر و سامان دادن به چگونگی حضور بازیکنان غیرآسیایی در ترکیب تیمهای آسیایی تاثیرگذار ترین عامل در افت سطح مسابقات بوده است.
به دنبال دخالت فیبا و دستوری که به فیباآسیا ابلاغ شد از امسال هر یک از تیمهای شرکت کننده در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا تنها حق در اختیار داشتن یک بازیکن تبعه داشتند که قبل از 18 سالگی ملیت آن کشور را گرفته باشند. به همین دلیل با وجود قطری بودن رئیس فیباآسیا (شیخ آل ثانی) کارت بازی 5 نفر از بازیکنان خارجی تیم ملی قطر صادر نشد و این تیم در همان مرحله مقدماتی حذف شد.
این در حالی است که به خاطربی قانونی فیبا آسیا تا پیش از این بازیکنان خارجی زیادی در ترکیب تیمهای ملی و باشگاهی خیلی از کشورها دیده میشد. در این میان برخی کشورها مانند فیلیپین برای عقب نماندن، همرنگ جماعت شدند و بازیکن خارجی به خدمت گرفتند اما بی قانونی فیبا آسیا تا به آنجا ادامه داشت که کشورهایی مانند کرهجنوبی، چین و ژاپن ازمسابقات باشگاهی کنار کشیدند.
در هر صورت به دنبال اعتراض و سماجت دیگر کشورهای آسیایی و از جمله ایران، امسال قانون فدراسیون جهانی بسکتبال، تیمهای آسیایی را در استفاده از بازیکن خارجی محدود کرد. به همین دلیل جسکون ورومن آمریکایی که گفته میشد تبعه لبنان شده در مسابقات امسال غایب هستند و همچنین "لورن وودز"؛ نبود این بازیکنان و دیگر غیرآسیاییها در مسابقات امسال قهرمانی آسیا باعث کاهش سطح رقابتها شده است چون تیم ها با قدرت واقعی خودشان در مسابقات شرکت کردهاند.
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