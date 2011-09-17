پنجمین جشنواره تجسمی زنان هنرمند فارس پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ثابت رئیس اداره ادبی، هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در آئین اختتامیه این جشنواره گفت: امروز بزرگترین دشمنی که ما را تهدید می‌کند جهل و عدم آگاهی بوده و اگر هنر دارای یک تعهد است هنرمندان نیز باید به سبب نگهبانی از کانون پاک خانواده و دفاع از آن گام برداشته و تلاش کنند.

وی فرهنگ و هنر را بهترین سلاح برای مقابله با دشمن دانست و افزود: هنرمندان باید با این سلاح رسالتشان را نسبت به جامعه ایفا کنند و با هنر خود نسبت به آگاه‌سازی جامعه و ریشه‌کن کردن معضلات اجتماعی تلاش کرده و اطلاع‌رسانی مناسب داشته باشند.

در ادامه عنایت الله زمانی فرد دبیر جشنواره زنان هنرمند فارس نیز در این مراسم اظهار داشت: این جشنواره در رشته‌های طراحی، نقاشی و پوستر به میزبانی جهرم برگزار شد که 220 اثر با موضوعات زن، مادر، دفاع مقدس و بخش آزاد انتخاب و 75 نفر نیز به مرحله نمایشگاه راه یافتند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم با بیان اینکه فرهنگ از طریق هنر می تواند اشاعه یابد، اذعان کرد: هنرمندان با هنر متعهد، تلاش، کوشش، عشق و علاقه ای که به ایران اسلامی دارند در این زمینه نقش موثر و مهمی بر عهده دارند. کسانی که تاریخ هنر را نوشته‌اند همه معتقد هستند که دین، خاستگاه هنر است و زمانی که هنر در مقابل دین قرار گرفته،‌ ماندگار نبوده است.

بر اساس بیانیه هیئت داوران پنجمین جشنواره زنان هنرمند فارس در بخش نقاشی از سارا نجفی و فاطمه حاتمی‌زاده به عنوان نفرات سوم این بخش به صورت مشترک تقدیر شد، همچنین در بخش گرافیک مهرنوش دشتی زاده به عنوان نفر دوم معرفی شد که هیئت داوران در این بخش آثاری را شایسته تقدیر در مقامهای دیگر ندانست.

هیئت داوران جشنواره زنان هنرمند فارس سمیه درانی نژاد را شایسته تقدیر در بخش طراحی معرفی کرد و در این بخش نیز بر اساس رای این هیئت نفرات نخست و سوم وجود نداشت.

همچنین جایزه ویژه این جشنواره با موضوع مادر به شیوا پرهام رسید و از انسیه فخاری به عنوان پیشکسوت هنری تقدیر شد، اثر مرضیه ناجی نیز به عنوان بهترین اثر در کارگاه عملی شناخته شد و از فیروزه خان سالار، منصوره تقوی و فاطمه تاج گردون تقدیر به عمل آمد.