دفاع ملت ایران از ارزشهای انقلاب در جنگ تحمیلی بی مثال است

سرهنگ حسین آبایی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ملت ایران اسلامی در حالی 8 سال در برابر جنگ تحمیلی عراق و هم پیمان شرق و غرب او ایستادگی کردند که نظام جمهوری اسلامی ایران همچون طفلی نو پا بود.

وی ادامه داد: در جنگ نابرابر دشمنان علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران وجبی از خاک ایران نصیب آنان نشد و این حاصل نمی شد مگر با وحدت و توجه ملت ایران به اصل ولایت فقیه که اصل اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده سپاه شازند در ادامه با تاکید بر ضرورت انتقال پیام جنگ به نسل سوم انقلاب در طول هفته دفاع مقدس گفت: دست اندرکاران هفته دفاع مقدس باید با تبیین ارزشهای دفاع مقدس برای نسل جوان بستر پویایی فرهنگ دفاع مقدس را برای همیشه تاریخ فراهم کنند.

سرهنگ آبایی با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از ناکامی در جبهه نظامی گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران امروز پس از شکست در جبهه سخت علیه ایران به مارهای زخمی بدل شده اند که از هیچ تلاشی در راستای تحقق اهدافشان در جمهوری اسلامی ایران فروگذار نبوده و با سرمایه گذاری در جنگ نرم امید آن دارند که بتوانند ضربه ای به این نظام الهی وارد کنند.