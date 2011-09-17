ساختار دانشگاه آزاد اسلامی تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر عبدالله جاسبی ظهر شنبه در مراسم افتتاح چهار طرح بزرگ ورزشی و عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در جمع دانشجویان و اساتید این دانشگاه گفت: در آستانه سی امین سال تاسیس دانشگاه سه موضوع اساسی در محور فعالیتها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: تغییر ساختار دانشگاه از مهمترین رویکردهای دانشگاه در دهه چهارم است که با توجه به وسعت فعلی دانشگاه باید بتوانیم ساختاری متناسب را طراحی و اجرا کنیم تا دانشگاه بتواند ادامه حیات دهد لذا از دو سال پیش به سمت سیستم غیرمتمرکز حرکت کرده ایم.

جاسبی تصریح کرد: برنامه توسعه پنج ساله دانشگاه توسط هیئت امنای هر استان طراحی و مصوب خواهد شد که به نظر می رسد آنچه در چشم انداز دیده شده با توجه به توانمندی دانشگاههای ما کم است و می تواند اصلاح شود.

تولید 75 هزار مقاله ISI

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از تولید 75 هزار مقاله ISI در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور خبر داد و یادآورشد: با ارائه 56 هزار مقاله در این بخش مشاهده شد که در عمل قادریم بیش از پیش بینی عمل کنیم و مجموعه هیئت امناء نیز از برنامه پنج ساله پیشی خواهد گرفت لذا در صددیم در این برنامه تجدید نظر کنیم و این میزان را افزایش دهیم.

جاسبی اظهارداشت: با درخواست استانداران توانستیم واحدهای علوم وتحقیقات دانشگاههای آزاد کشور را راه اندازی و تاسیس کنیم که تاکنون 41 واحد تصویب و 35 مورد عملیاتی شده که به کیفی سازی فعالیتها کمک موثری خواهد کرد.

توسعه مراکز علم و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی

جاسبی بیان کرد: به منظور حمایت از رشته های نوین فناوری در واحدهای دانشگاهی و تجاری کردن پژوهش ها و تحقیقات انجام شده مراکز رشد و فناوری در استانها فعال خواهد شد تا بتوانیم با سودآور کردن تحقیقات، بخشی از شهریه ها را تامین کنیم.

وی گفت: تغییر ساختار دانشگاه، توسعه واحدهای تحقیقاتی و مراکز رشد و فنآوری در دانشگاه آزاد اسلامی، آینده روشنی را برای این دانشگاه بزرگ رقم خواهد زد.

دهه چهارم عرصه رقابت با دانشگاههای جهانی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور از دهه چهارم فعالیت دانشگاه به عنوان دوران رقابت با دانشگاههای معتبر جهان یاد کرد و اظهارداشت: از سال آینده باید عزم خود را جزم کنیم تا با پشت سرگذاشتن دانشگاههای داخلی، رقابت خود را با دانشگاههای معتبر جهان آغاز کنیم.

وی گفت: چشم انداز ما تامین 60 هزار عضو هیئت علمی دانشگاهی است و قادریم این میزان را نیز فراتر از برنامه محقق کنیم.

جاسبی یادآور شد: پذیرش بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت های علمی و رشته های دانشگاههای معتبر کشور افتخار دیگر این دانشگاه است که امیدواریم با همت بلند مدیران، استادان و دانشجویان این روند همچنان تداوم یابد.

در این مراسم توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جاسبی رئیس دانشگاه آزاد کشور و موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین به دست اندرکاران ساخت و اجرای چهار پروژه بزرگ دانشگاه آزاد که امروز به بهره برداری رسید لوح تقدیر اعطا شد.

پروژه مرکز رشد و فناوری دانشگاه با 15 هزار و 800 مترمربع مساحت در سه طبقه با 31 کلاس درس و 30 آتلیه، مجتمع ورزشی یادگار امام(ره) با دو استخر، جکوزی و سونای مجزای آقایان و بانوان، دانشکده عمران، معماری، شهرسازی و نقشه برداری با یک هزار و 800 مترمربع زیربنا در چهار طبقه و شعبه بانک ملت امروز با 200 میلیارد ریال اعتبار امروز شنبه با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به بهره برداری رسید.