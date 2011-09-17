بومی گزینی در جذب هیئت علمی/ پیگیری عدم اختلاط دختر و پسر در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در چهارمین سفر استانی هیئت دولت به استان اردبیل در نشستی با اعضای هیئت علمی دانشگاههای این استان، گفت: هر چند که بومی گزینی موجب اعتراض برخی افراد می شود ولی تجربه نشان داده که هم تحصیل دانشجو و هم تدریس و تحقیق استاد در کنار خانواده و در محل زندگی خود بازده بیشتری دارد.

10 درصد پذیرش دانشجو در کشور شناور خواهد بود

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حدود 10 درصد پذیرش دانشجو در کشور شناور خواهد بود تا علاقمندان به شرایط خاص، بر مبنای نیاز خود عمل کرده و دور از خانواده تحصیل کنند، اضافه کرد: ما برای غنا بخشی به آموزش عالی کشور، افزایش تحصیلات تکمیلی را با همه سختیها پیش می بریم.

وی افزود: پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی منطبق با سیاست، اهداف بلند مدت دولت و بر اساس نیازهای آتی کشور است و بر اساس مطالعات کارشناسی و با توجه به وجود بیش از 40 هزار نفر عضو هیئت علمی استاد یار به بالا، امکان پذیرش سالانه 40 هزار دانشجو در مقطع دکتری وجود دارد.

افزایش پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد تا مرز یک میلیون نفر

دانشجو با اشاره به افزایش پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، اضافه کرد: هم اکنون متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در سطح کشور به یک میلیون نفر رسیده اند و ما موظفیم به این تقاضا پاسخی مناسب و منطقی بدهیم و اگر این متقاضیان را رها کرده و پذیرش نکنیم، جوانان این آب و خاک، با مبالغ هنگفت به تحصیل در دانشگاههای بی کیفیت کشورهای دیگر روی خواهند آورد.



دانشجو به بحث اسلامی شدن دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: اگر حداقل‌های اسلامی شدن دانشگاه‌ها رعایت نشود، چگونه حداکثرهای آن رعایت خواهد شد و در این خصوص باید در اسلامی شدن دانشگاه‌ها محتوا و ظاهر را در کنار یکدیگر عملی کرده و به آن توجه کنیم.

اجرای آیین نامه انتقال دانشجویان به داخل کشور

وی در خصوص اجرای آیین نامه انتقال دانشجویان به داخل کشور تاکید کرد: تدوین آئین‌نامه تسهیل انتقال دانشجویان خارج از کشور به داخل را اجرایی کردیم و دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی برای ادامه تحصیل در داخل کشور فقط نیاز به همطرازی دارند.

دانشجو خاطرنشان کرد: روح این کار این است که خانواده اصل است ما قائل به این هستیم که فرزندان حتی الامکان در کنار خانواده تحصیل کند و هنگامی که کنار خانواده خود باشد بهتر می‌توانند تحصیل کنند.

به گفته دانشجو، آئین‌نامه تسهیل در میهمانی و نقل و انتقال دانشجو از آذر ماه سال گذشته اجرایی شده است که حدود 5 هزار دانشجو میهمان شدند و در حال حاضر بیش از 20 هزار نفر متقاضی برای میهمانی و نقل و انتقال وجود دارند که با انتقال و میهمانی 70 درصد این قشر از دانشجویان موافقت به عمل آمده است.

وضعیت موسسات غیرانتفاعی در کشور

وی درباره وضعیت مؤسسات غیرانتفاعی خاطرنشان کرد: موسسات غیرانتفاعی باید با دانشگاه‌های دولتی رقابت کنند، وزیر برنامه پنجم توسعه کشور تکلیف کرده دانشگاههای دولتی اضافه ظرفیت خود را به دانشجویانی که شهریه پرداخت می‌کنند، ارائه دهند. پس ضرورت دارد موسسات غیر دولتی با سرمایه‌گذاری بیشتر و تامین امکانات به رقابت بپردازند که در این صورت ما هم با اعطای وام به آنها کمک می کنیم.

دانشگاه علمی کاربردی تا دکتری پیش رود

دانشجو همچنین در خصوص دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: سیستم آموزشی و مهارت آموزی این دانشگاه که با هدفی مشخص و صحیح پایه ریزی شده، باید تا انتها و تا مقطع دکتری ادامه یابد و این دانشگاه در جذب هیئت علمی باید فعال عمل کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در دوره خدمت دولت دهم، ارتباط بین صنعت و دانشگاه بهبود یافته و در این زمینه قرارداد 200 پروژه دفاعی در قالب یک هزار رساله و پایان نامه با 220 میلیارد ریال بودجه منعقد شده تا در 30 دانشگاه کشور، طرحهای تحقیقاتی و علمی مورد نیاز اجرا شود.

دانشجو، امر پژوهش را مبنای دانایی و دانایی را مقدمه توانایی ذکر کرد و گفت: آموزش و پژوهش هر دو برای سیستم آموزش عالی کشور مهم و مورد نیاز است و این دو جدا از هم نبوده و مکمل هم محسوب می شوند.

تاکید وزیر علوم بر اسلامی کردن دانشگاهها

وی افزود: در خصوص اسلامی کردن دانشگاهها ضمن اینکه پرداختن به محتوی دروس اسلامی را اصل می دانیم، به دنبال اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب هستیم در این راستا، عدم اختلاط یعنی رعایت عفاف و حجاب در رفتار و مناسبات میان دانشجویان دختر و پسر که نباید به سبک غربی باشد، پیگیری می کنیم.

به گفته وزیر علوم از نظر مناسبات، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1366 مصوبه ای ابلاغ کرده است که به مصداق‌ها پرداخته و اعلام داشته در کلاس‌های درس باید دختران و پسران در 2 ردیف جداگانه بنشینند این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور حفظ آداب و شئونات اسلامی به دانشگاهها ابلاغ شده است.

وزیرعلوم اظهار داشت: در تبصره این بند از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده اگر مشکلات آموزشی و اعتباری پیش نیاید، کلاس‌های دختران و پسران باید جداگانه برگزار شود و در این مصوبه حتی به برگزاری جداگانه اردوهای دختران و پسران نیز اشاره شده است.

دانشجو با بیان اینکه در بند 14 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید شده است حفظ آداب و شئونات در دانشگاه‌ها را باید روسای دانشگاه‌ها اجرایی کنند، گفت: در حال حاضر 24 سال از تصویب این قانون می‌گذرد. اما برخی رسانه‌ها اعلام می‌کنند که فلانی می‌خواهد مصوبه 24 سال قبل را که روی زمین مانده، ‌اجرایی کند و به جای اینکه از مسئولان پیشین سوال شود که چرا این مصوبات را اجرا نکردید، وزیر علوم کنونی را زیر سوال می‌برند.