کودکان البرز هفته دفاع مقدس را گرامی می دارند

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با روزهای جنگ تحمیلی و گرامیداشت آن ایام، برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: حضور کودکان و نوجوانان کانون به همراه مسئولان و مربیان در گلزار شهدا و تجدید پیمان با آرمانهای شهدای گرانقدر، احداث غرفه فرهنگی - هنری و اجرای فعالیتهای مرتبط با موضوعات متناسب این هفته از جمله شعرخوانی، قصه گویی و برگزاری کارگاههای هنری همچون نقاشی، سفالگری و خوشنویسی از جمله برنامه هاست.

به گفته رمضانخانی، دادن تصاویر حضور نوجوانان در جبهه و نوشتن دلنوشته های خود در این زمینه از دیگر برنامه هاست.

رمضانخانی ادامه داد: از اعضا خواسته شده خاطرات خود از دوران دفاع مقدس را گردآوری کنند و آثار برگزیده در مجموعه ای چاپ خواهد شد.

مشاور استاندار در امور آموزش و پرورش گفت: اجرای همایش "سنگر عشق" با موضوع دفاع مقدس و دعوت از کودکان و نوجوانان و اجرای برنامه متناسب با این موضوع و حضور اعضا در منزل خانواده های شهدا به منظور آشنایی با شهدا و خانواده های آنان هم برای این هفته برنامه ریزی شده است.

رئیس کمیته کودک و نوجوان گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همچنین از رونمایی جلد اول کتاب " شهدای دانش آموز" استان البرز در این ویژه برنامه خبر داد.