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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۱۲

کودکان البرز هفته دفاع مقدس را گرامی می دارند

کودکان البرز هفته دفاع مقدس را گرامی می دارند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس کودکان و نوجوانان این استان با مشارکت در برنامه های ویژه این ایام، دفاع مقدس را گرامی می دارند.

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با روزهای جنگ تحمیلی و گرامیداشت آن ایام، برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: حضور کودکان و نوجوانان کانون به همراه مسئولان و مربیان در گلزار شهدا و تجدید پیمان با آرمانهای شهدای گرانقدر، احداث غرفه فرهنگی - هنری و اجرای فعالیتهای مرتبط با موضوعات متناسب این هفته از جمله شعرخوانی، قصه گویی و برگزاری کارگاههای هنری همچون نقاشی، سفالگری و خوشنویسی از جمله برنامه هاست.
 
به گفته رمضانخانی، دادن تصاویر حضور نوجوانان در جبهه و نوشتن دلنوشته های خود در این زمینه از دیگر برنامه هاست.
 
رمضانخانی ادامه داد: از اعضا خواسته شده خاطرات خود از دوران دفاع مقدس را گردآوری کنند و آثار برگزیده در مجموعه ای چاپ خواهد شد.
 
مشاور استاندار در امور آموزش و پرورش گفت: اجرای همایش "سنگر عشق" با موضوع دفاع مقدس و دعوت از کودکان و نوجوانان و اجرای برنامه متناسب با این موضوع و حضور اعضا در منزل خانواده های شهدا به منظور آشنایی با شهدا و خانواده های آنان هم برای این هفته برنامه ریزی شده است.
 
رئیس کمیته کودک و نوجوان گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همچنین از رونمایی جلد اول کتاب " شهدای دانش آموز" استان البرز در این ویژه برنامه خبر داد.
کد مطلب 1410072

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