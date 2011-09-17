رعایت منزلت انسانها از چارچوبهای مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد اظهار داشت: یکی از اصول و چارچوب های مدیریت اسلامی رعایت منزلت و کرامت انسانهاست.

وی افزود: باید تلاش شود تا در روشها و اصول مدیریت به حیثیت انسانها لطمه وارد نشود زیرا ارزش و مقام انسان از زبان گویا و رسای قرآن شنیده شده است.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: مدیریت و رهبری در هر نوعی می تواند در کارایی سازمان و تشکیلات تحت حمایت مدیر و در تحقق اهداف سازمانی نقش اساسی و موثری ایفا کند.

امام جمعه شهرستان بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس بیان داشت: شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس بر ملت ایران حق حیات دارند.

وی با بیان اینکه ملت ایران خود جزء حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس هستند، تصریح کرد: باید با اجرای برنامه های متنوع قدردانی مردم را به بروز و ظهور برسانیم.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه در این هفته باید فضایی همچون فضای هشت سال دوران دفاع مقدس را بوجود آورد، افزود: مسئولین باید با نصب پلاکارد بر سر در ادارات شهرستان به استقبال از هفته دفاع مقدس بروند.

حجت الاسلام ترابی همچنین با اشاره به بازگشایی مدارس در اول مهر ماه اظهار داشت: پروژه مهر همه ساله در بروجرد به بهترین نحو ممکن برگزار شده است و ما در بحث بازگشایی مدارس در استان رتبه اول را کسب کرده ایم.