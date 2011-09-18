عبدالحمید پازوکی هنرمند پیشکسوت نقاشی در گفتگو با خبرنگار تجسمی مهر درباره نقاشی‌های دیواری شهر تهران اظهار کرد: هر چند که نگاه هنری در برخی نقاشی‌های دیواری شهر حاکم است اما اکثر این نقاشی ها از نظر نوع مواد به ‌کاربرده‌ شده ضعیف هستند. این آثار یا توسط رنگ و روغن کشیده‌اند یا توسط سرامیک و سیمان طراحی شده‌اند. گر چه اغلب این آثار، کارهای ضعیفی هستند اما خوشبختانه من آثار موفق هم در میان آن‌ها دیده‌ام.

وی ادامه داد: برخی از این آثار به لحاظ کاربردی، در محیط مناسب اجرا نشده‌اند. به عنوان مثال آثاری که در اتوبان‌ها کشیده‌ یا نصب شده‌اند به واسطه سرعت بالای اتومبیل‌ها، زیبایی‌هایشان به چشم نمی‌آید. این آثار مناسب قرار گرفتن در تفریح‌گاه‌ها و پیاده‌روها هستند که در آن مردم فرصت بیشتری برای تماشایشان پیدا می‌کنند و رابطه بهتری نیز میان آنان برقرار می‌شود. همچنین من کارهای بسیار ضعیفی در ایستگاه‌های مترو شهر تهران دیده‌ایم. این آثار نسبت به نقاشی‌های دیواری از کیفیت بسیار پایین‌تری برخوردارند.

این نقاش پیش‌کسوت درباره دلیل عدم حضور هنرمندان صاحب‌نام در این عرصه بیان کرد: من دوستانی دارم که در این زمینه فعالیت داشته‌اند اما متاسفانه مدت‌زمان زیادی به طول انجامیده است تا با آنان تسویه حساب مالی شده است. ضمن آنکه فرآیند مناسبی برای حضور هنرمندان تراز اول وجود ندارد. اگر قرار است آثار خوبی روی دیوارهای شهر داشته باشیم بهتر است ضمن داشتن تعامل مالی مناسب با هنرمندان، انتخاب درستی نیز صورت گیرد.

پازوکی از شیوه اجرای پرتره شهدا بر روی دیوارهای شهر انتقاد کرد و گفت: به عقیده من برخی از این نقاشی‌ها به لحاظ اجرایی و هنری به قدری ضعیف و سطح پایین هستند که حتی شأن و ارزش کسانی که جان خود را برای کشور از دست داده‌اند پایین آورده‌اند. در این آثار، یک عکس به صورت ابزار در اختیار نقاش قرار گرفته و با ابعاد بزرگ‌تر روی دیوار رفته است اما به محتوای آن به هیچ‌وجه توجه نشده است. باید گفت این اتفاق به دلیل ناتوانی و دور بودن از عصاره هنر صورت می‌گیرد. معمولا می‌بینیم که دیوارهای زیادی بر روی خود نقاشی‌ دارند که باران و آفتاب بر روی آنها تاثیر منفی می‌گذارد و فرم و رنگ آن را عوض می‌کند. گر چه شهرداری هزینه‌های زیادی برای انجام این کار متقبل شده است اما شاهد هستیم که بسیاری از آنها بی‌دوام هستند.

عبدالحمید پازوکی متولد آذر ماه سال 1334 تهران ولیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای تزیینی وفوق‌لیسانس چاپ دستی از دانشگاه کومپولوتنسه مادرید است. او علاوه بر تدریس در دانشکده‌های هنر تاکنون ده نمایشگاه انفرادی در خارج از کشور داشته است. در فاصله سال‌های 1367 تا 1380 او همچنین سه نمایشگاه انفرادی در ایران داشته است.