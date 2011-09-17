رضا یزدانی به دور سوم راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا یزدانی کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم در ادامه رقابتهای جهانی ترکیه پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل "گوانزالز" از اسپانیا با ضربه فنی به پیروزی رسید. وی در دور سوم به مصاف حریف مجارستانی می رود.

علیرضا گودرزی در وزن 84 کیلوگرم نیز در دور نخست مقابل حریف ونزوئلایی خود در دو تایم با نتیجه یک بر صفر و 2 بر یک شکست داد. وی در دور دوم مقابل "داوید بچیناشویلی" از آلمان با نتیجه یک بر صفر و 2 بر یک به پیروزی رسید و به دور سوم راه یافت.

مصطفی آقاجانی در وزن 60 کیلوگرم در دور نخست مقابل "یوگشوار دات" از هند با نتیجه 2 بر صفر و 3 بر صفر به پیروزی رسید. آقاجانی در دور دوم به مصاف "ژوماگازیف" از قزاقستان در حالی که در تایم اول با نتیجه صفر بر یک شکست خورده بود در تایم دوم بدلیل مصدومیت مغلوب شد.

حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم دیروز صاحب مدال برنز شد. مسابقات سه وزن پایانی یکشنبه برگزار می شود.