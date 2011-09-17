شورای انتقالی لیبی صاحب کرسی در سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای از لغو تحریمهای بیشتری در مورد لیبی و آغاز ماموریت جدید این سازمان در این کشور خبر داد.

بر این اساس اعضای شورای امنیت در آخرین نشست خود درباره لیبی به اتفاق به لغو تحریمهای اعمال شده علیه رژیم قذافی و آزادسازی دارایی های مسدود شده این کشور رای دادند. شورای امنیت همچنین یک کرسی سازمان ملل متحد را به شورای انتقالی لیبی برای شرکت در شصت و ششمین مجمع عمومی این سازمان اختصاص داد.

سازمان ملل متحد در قطعنامه جدید خود از بهبود اوضاع لیبی استقبال و در عین حال در مورد احتمال سوء استفاده از تسلیحات به جا مانده از رژیم قذافی و ادامه فعالیت نظامیان وفادار به وی در این کشور ابراز نگرانی کرد.

بر اساس قطعنامه مذکور همچنین تحریمهایی که تا کنون در مورد شرکتهای نفتی و موسسات مالی لیبی به اجرا در می آمد، لغو شده و دارایی های این کشور که با شروع جنگ لیبی در ماه فوریه و مارس مسدود شد، آزاد می شود.

گفتنی است پیش نویس قطعنامه مذکور روز سه شنبه از سوی نماینده انگلیس به شورای امنیت ارائه شده و مفاد آن در نشستی که روز گذشته در نیویورک برگزار شد، به تصویب اعضا رسید.