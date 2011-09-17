مدیران بروجرد پاسخگوی سئوالات خبرنگاران باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین ظهر شنبه در جلسه شورای اداری فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد اظهار داشت: مدیران موظف هستند به سوالات خبرنگاران به منظور تنویر افکار عمومی به موقع پاسخ دهند.

وی با تاکید بر نقش رسانه های گروهی در انتقال خدمات دولت، یادآور شد: از سوی دیگر رسانه ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان عمل می کنند که مسائل مردم را به مسئولان منتقل می کنند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در بحث تبلیغات انتخاباتی مدیران و کارکنان ادارات حق هیچگونه حضور و مشارکتی را در محافل کاندیداها ندارند.

معین با تاکید بر اینکه حضور مسئولین و مدیران دستگاهها اجرایی در جلسات تبلیغات انتخاباتی صحیح نیست، گفت: رسانه ها نیز باید در جهت آرام کردن فضای انتخاباتی سالم تلاش کنند و عامل تخلغات انتخاباتی نشوند.

وی تصریح کرد: باید در انتخابات سال 90 تلاش شود که حضور حد اکثری مردم را داشته باشیم.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جذب اعتبارات این شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: اعتبار سال 90 به تمامی دستگاهها اعلام شده است که امید می رود هرچه سریعتر در جذب این اعتبارات اقدام کنند.