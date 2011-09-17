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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

معین تاکید کرد:

مدیران بروجرد پاسخگوی سئوالات خبرنگاران باشند

مدیران بروجرد پاسخگوی سئوالات خبرنگاران باشند

بروجرد - خبرگزاری مهر: معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد بر ضرورت پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان به سئوالات خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین ظهر شنبه در جلسه شورای اداری فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد اظهار داشت: مدیران موظف هستند به سوالات خبرنگاران به منظور تنویر افکار عمومی به موقع پاسخ دهند.

وی با تاکید بر نقش رسانه های گروهی در انتقال خدمات دولت، یادآور شد: از سوی دیگر رسانه ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان عمل می کنند که مسائل مردم را به مسئولان منتقل می کنند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در بحث تبلیغات انتخاباتی مدیران و کارکنان ادارات حق هیچگونه حضور و مشارکتی را در محافل کاندیداها ندارند.

معین با تاکید بر اینکه حضور مسئولین و مدیران دستگاهها اجرایی در جلسات تبلیغات انتخاباتی صحیح نیست، گفت: رسانه ها نیز باید در جهت آرام کردن فضای انتخاباتی سالم تلاش کنند و عامل تخلغات انتخاباتی نشوند.

وی تصریح کرد: باید در انتخابات سال 90 تلاش شود که حضور حد اکثری مردم را داشته باشیم.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جذب اعتبارات این شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: اعتبار سال 90 به تمامی دستگاهها اعلام شده است که امید می رود هرچه سریعتر در جذب این اعتبارات اقدام کنند.

کد مطلب 1410082

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