منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر از اصفهان در خصوص آخرین وضعیت خشک شدن 12 هزار اصله نهال درخت در جوار پالایشگاه اصفهان اظهار داشت: پس از بررسی‌های مختلف در جلسات کمیته حقیقت یاب تصمیم به حذف درختان خشک شده در این منطقه گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه در شش ماه گذشته شاهد خشک شدن درختان در برخی نقاط اصفهان بوده‌ایم، اظهار داشت: بیشترین علت خشک شدن درختان در سال‌جاری گرمای تابستان و آفات گیاهی در جاهای مختلف استان بوده است.

مدیرکل مدیرت بحران استان اصفهان افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته، کم آبی، آلودگی هوا، گرمای هوا، گرد و غبار نیز در خشک شدن درختان موثر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه برخی درختان دچار نوعی آفت گیاهی شده بودند، تصریح کرد: بیماری آتشک درخت از جمله آفت‌هایی است که باعث خشک شدن بسیاری از درختان شده است.

شیشه فروش با تاکید به اینکه پالایشگاه موظف است آبیاری درختان را انجام دهد، تصریح کرد: درختان خشک شده توسط شهرداری حذف و درختان جدید کاشته می‌شود.

وی تصریح کرد: این امر با همکاری شهرداری اصفهان و پالایشگاه اصفهان به صورت مشترک صورت می‌گیرد.

مدیرکل مدیرت بحران استان اصفهان ادامه داد: قرار بر این شده است که تا زمان روز درختاری این درختان برداشته و در بهمن‌ماه سال‌جاری احیاء درختان صورت گیرد.