استانداردهای مناسب برای طرحهای ساحلی استانهای شمالی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار ظهر شنبه در بازدید از طرح های سالم سازی دریا استان اظهارداشت: رسیدگی به اجرای برنامه های فرهنگی در استانهای ساحلی و شمالی در دو سال اخیر به صورت جدی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: دغدغه نخست در این بخش ارائه خدمات رفاهی مناسب در شأن آحاد مردم به ویژه جلوگیری از غرق شدن و کاهش تعداد غریق استانهای ساحلی بوده است.

قائم مقام وزیر کشورگفت: با توجه به اجرای برنامه های ویژه در این بخش تعداد غریق امسال در استانهای شمالی کاهش یافته است.

وی همچنین از اجرای برنامه های فرهنگی پرنشاط در نقاط ساحلی برای گردشگران در سال جاری خبرداد و جمع آوری ایده های خوب از تمام طرح های ساحلی برای تهیه استاندارد مناسب در سال آینده را از جمله اقدامات مهم برای ارائه خدمات ارزنده و بهتر رفاهی، فرهنگی و اجتماعی در استانهای ساحلی عنوان کرد.

افشار تصریح کرد: سال آینده با توجه به اقدامات خوب و تدابیر اتخاذ شده تمام نقاط ساحلی قابل استفاده در استانهای شمالی را در بهترین شرایط آماده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه طرح تحول اجتماعی برنامه ای برای کاهش آسیب ها و ارتقای سرمایه اجتماعی در کشوراست، افزود: برای این طرح که به صورت ملی و جامع است بیش از دو سال کار مطالعاتی انجام شده است.

قائم مقام وزیر کشور گفت: با تجمیع برنامه های دستگاهها و هم افزایی هایی صورت گرفته در این بخش با رویکرد اسلامی، بومی، با کمک اساتید حوزه های علمیه قم و همچنین دانشگاهیان و تائید ریاست جمهوری این طرح آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه با تأمین منابع و استفاده از نیروهای انسانی قوی، توانمند با انگیزه و دلسوز، ساز و کار اجرایی طرح تحول اجتماعی را فراهم خواهیم کرد، یادآورشد: برای اجرای این طرح بیشتربه بخش غیردولتی توجه شده و با برون سپاری برنامه ها زمینه مشارکت های مردمی فراهم و با جلب مشارکت های مردمی این طرح ها را یکی پس از دیگری عملیاتی خواهد شد.