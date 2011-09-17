تضعیف دامپزشکی با انتقال اعتبارات ملی/ احتمال شیوع بیماریهای دامی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی بعد از ظهر شنبه در دیدار با فرماندار پارس آباد اظهار داشت: انتقال این اعتبارات و تضعیف بخش خصوصی دامپزشکی، بی شک احتمال شیوع بیماریهای دامی در منطقه را افزایش خواهد داد.

وی اضافه کرد: این عمل برخلاف تلاشهای چندین ساله دامپزشکی در راستای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی و به تبع آن اشتغالزایی است که موجب تقویت بخش خصوصی دامپزشکی استان شده بود.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با بیان اینکه پیشگیری از بیماریهای دامی حضور دامپزشکی قوی در منطقه را می طلبد، افزود: تخصیص اعتبارات در بخش بهداشت دام و دامپزشکی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است که بازتاب و پیامد آن متوجه همه اقشار جامعه خواهد بود.

به گفته وی سرمایه گذاری در این بخش علاوه بر پیشگیری و کنترل بیماریهای مختلف دام و طیور، سبب افزایش تولیدات دامی و ارتقا سطح سلامت و بهداشت عمومی جامعه خواهد شد.

صالحی تصریح کرد: در صورت تامین اعتبارات کافی دامپزشکی استان اردبیل آمادگی دارد تا نسبت به انجام طرحهای مبارزه و واکسیناسیون دامی توسط بخش خصوصی اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به وجود دو مجتمع عظیم کشت و صنعت و دامپروری مغان و بالا بودن جمعیت دام سبک و دامهای عشایری در شهرستان پارس آباد ابراز داشت: منطقه مغان هم اکنون به قطب دامپروری استان تبدیل کرده و پیشگیری از بیماریهای دامی در این منطقه بیش از پیش ضروری است.

راه اندازی دو کشتارگاه صنعتی در پارس آباد

وی عنوان کرد: عاری بودن دامهای این منطقه علیرغم مرزی بودن، مرهون تلاشهای دامپزشکی و همکاری بین بخشی دستگاههای اجرائی به خصوص همکاری فرمانداری این شهرستان است .

در این دیدار فرماندار پارس آباد نیز اقتصاد منطقه را وابسته به کشاورزی و دامپروری دانست و با اشاره به وضعیت مطلوب دامپروری منطقه، از احداث دو باب کشتارگاه صنعتی دام و طیور در این شهرستان با پیشرفت فیزیکی بالای 95 درصد خبر داد.

کریمی ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از این کشتارگاهها در هفته دفاع مقدس وضعیت دامپروری منطقه مطلوب تر شده و معضل کشتار دام در کشتارگاههای سنتی رفع شود.