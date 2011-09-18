دفاع مقدس در اولویت مدیران این سینما نیست

جلیل سامان کارگردان سینما و تلویزیون درباره سینمای ایران در نیمه اول سال به خبرنگار مهر گفت: در این مدت زمان، کار شاخصی تولید نشده است که بتوان به آینده سینما امیدوار بود بلکه سینمای عوام پسند است که طرفدار بسیاری پیدا کرده و حتی مدیران نیز به تولید کارهایی جدی که با نگاه عمیق و بدون تنها مدنظر قرار دادن گیشه ساخته می‌شوند، تمایلی ندارند.

وی افزود: از یکی از مسئولین سینمایی شنیدم که به صراحت اعلام کرد سینمای دفاع مقدس در اولویت کاری‌شان وجود ندارد. با وجود اینکه برخی با پشتوانه دفاع مقدس به مدیریت می‌رسند اما به محضی که روی صندلی ریاست می‌نشینند همه چیز را فراموش می‌کنند.

کارگردان فیلم سینمایی "وقت بودن"، با اشاره به تلاش بی‌نتیجه برای ساخت فیلم جدیدش "هانیه" اظهار کرد: سال 81 بود که نگارش "هانیه" را آغاز کردم و در سال 83 کار به اتمام رسید. از آن زمان برای ساخت این فیلمنامه آماده تولید در حوزه دفاع مقدس، تلاش می‌کنم اما به در بسته می‌خورم. مشکل عمده کار نبود تهیه کننده‌ای است که روی کار سرمایه بگذارد، بخش دولتی نیز که در این زمینه کمکی نکرده است.

سامان تصریح کرد: حتی دولت نیز تنها به بفروش بودن یک اثر برای حمایت از آن فکر می‌کند و فارابی تاکنون آب پاکی را روی دستمان ریخته است. از طرفی ساخت کار دفاع مقدسی دیگر به من پیشنهاد شد که بودجه خوبی هم داشت، اما فیلمنامه‌اش خوب نبود. این گونه است که حتی کسانی که پولی دستشان است و مسئولیتی دارند و می‌خواهند کاری انجام دهند نیز به این دلیل که با کارشناسان کار نمی‌کنند، آثار سطح پایینی چون "اخراجی‌ها" تولید می‌شود.

سازنده سریال "ارمغان تاریکی" یادآور شد: همان بهتر که فیلم‌های عوام پسند ساخته شود تا اینکه فیلم‌های به نام ارزشی روی پرده سینما برود که بی‌ارزش و شعاری است. ما شعارهای خوبی داریم که بهتر است روی پارچه و دیوار نوشته شوند، اما تبدیل آن‌ها به یک فیلم موفق از آب درنخواهد آمد.

وی در خاتمه گفت: مشکل اساسی سینمای ایران این است که کسانی که مسئولیت دارند و خودشان را متخصص نیز می‌دانند نسبت به آنچه درباره‌اش مسئولیت دارند و نظر می‌دهند، آگاهی و شناخت کافی را ندارند و این است که کار را خراب می‌کند.