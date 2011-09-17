هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای آگاهسازی نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیف الله ایمانی ظهر شنبه در تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در جلسه شورای اداری شهرستان بروجرد اظهار داشت: دفاع مقدس بزرگترین حادثه تاریخ انقلاب ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزود: دوران دفاع مقدس یک دایره المعارفی بود که در همه زمینه ها تجربیاتی در درون خود برای ملت ما به همراه داشته است.

فرمانده تیپ 24 بعثت سپاه شهرستان بروجرد به قرارگیری کشور در عرصه جنگ نرم اشاره کرد و بیان داشت: امروز در مقابله با توطئه های جنگ نرم باید طوری برنامه ریزی کرد که بتوانیم در مقابل آنها ایستادگی کنیم.

سرهنگ ایمانی ادامه داد: هفته دفاع مقدس و برگزاری یادواره شهدای جنگ تحمیلی از بهترین فرصت ها برای آگاهسازی نسل جوان و مقابله با جنگ نرم دشمنان است.

وی با تاکید بر حضور مسئولین در برنامه های این هفته و مشارکت در این زمینه افزود: همه مدیران خود از رزمندگان هستند و با حضور مستمر در برنامه های هفته دفاع مقدس این موضوع را به اثبات می رسانند.

فرمانده تیپ 24 بعثت سپاه شهرستان بروجرد با اشاره به برخی از برنامه های اجرایی در طول هفته دفاع مقدس گفت: در این هفته دیدار فرماندهان و مسئولین و یگانهای ویژه با امام جمعه شهرستان، رژه نیروهای مسلح، افتتاح نمایشگاه تجهیزات فرهنگی در پارک سماور، سرکشی از 20 خانواده شهداء، سرکشی از پایگاههای مقاومت، زنگ دفاع مقدس در مدارس، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، برگزاری مسابقات ورزشی و دوچرخه سواری در سطح شهرستان، برگزاری مراسم صبحگاهی در گروه 24 بعثت را در شهرستان بروجرد خواهیم داشت.