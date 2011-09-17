به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عبدالحمید توکلیبینا در بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پروژههای مسکن مهر قم اجرای خطوط اصلی، فرعی و انتقال و ساخت مخازن آب را از جمله پروژههای آبرسانی به مسکن مهر قم برشمرد و گفت: تا پایان شهریور بیش از 4 هزار متر خط اصلی با لولههایی با اقطار 400، 600 و 800 میلیمتر به اجرا رسیده که این میزان بیش از 71 درصد از کل خطوط اصلی است.
وی با اشاره به اجرای سه هزار متر خطوط انتقال آب مربوط به پروژههای مسکن مهر ابراز داشت: این خطوط شامل لولههایی به اقطار 900، 1000 و 1200 میلیمتر است که تا پایان شهریور 60 درصد از آن به اجرا رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از پیشرفت 85 درصدی ساخت مخزن شماره یک و 25 درصدی مخزن شماره دو مسکن مهر خبر داد و بیان داشت: این مخازن در نوع خود از بزرگترین مخازن آب استان میباشد که با حجم ذخیره 40 هزار مترمکعب و با هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد ریال به اتمام خواهد رسید.
وی همچنین از اجرای بیش از 5 هزار متر شبکه فرعی آب در پروژههای مسکن مهر خبر داد و گفت: این شبکهها در محلات اول و دوم و 39 هکتاری مسکن مهر در حال انجام است و تاکنون حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مهندس توکلیبینا همچنین گفت: مرحله تحویل زمین برای اجرای 56 کیلومتر شبکه فرعی محلات 3 تا 9 و محله مرکزی مسکن مهر نیز انجام شده است که به زودی عملیات اجرایی شبکههای آب و فاضلاب آن انجام خواهد شد.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته از سوی بانک توسعه اسلامی برای اجرای شبکه و تأسیسات فاضلاب در قم صریح کرد: امیدواریم با دریافت این اعتبارات بتوانیم قدم موثری در ارتقای سلامت محیط زندگی مردم برداریم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از اجرای سه هزار متر خطوط انتقال آب مربوط به پروژههای مسکن مهر خبر داد و گفت: تا پایان شهریورماه 60 درصد آن به اجرا رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عبدالحمید توکلیبینا در بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پروژههای مسکن مهر قم اجرای خطوط اصلی، فرعی و انتقال و ساخت مخازن آب را از جمله پروژههای آبرسانی به مسکن مهر قم برشمرد و گفت: تا پایان شهریور بیش از 4 هزار متر خط اصلی با لولههایی با اقطار 400، 600 و 800 میلیمتر به اجرا رسیده که این میزان بیش از 71 درصد از کل خطوط اصلی است.
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