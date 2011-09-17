دو مظنون به حملات تروریستی در فنلاند دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس هلسینکی پایتخت فنلاند با اعلام این مطلب اتهام این دو نفر را تامین منابع مالی برای فعالیتهای تروریستی عنوان کرد. این نخستین بار است که خبر دستگیری افرادی در ارتباط با فعالیتهای تروریستی در فنلاند منتشر می شود.

بر اساس اعلام پلیس، این دو فرد مظنون پس از تحقیقات بسیار در روز هفتم سپتامبر دستگیر شده و در حال حاضر تحت بازداشت به سر می برند.

هر چند از جزئیات چگونگی شناسایی و دستگیری این دو نفر اطلاعی منتشر نشده، اما منابع آگاه از به دست آمدن مدارکی برای اثبات اتهامات آنان خبر می دهند. پلیس فنلاند گفته است به زودی اطلاعات بیشتری از عملیات ضدتروریستی خود در هلسینکی در اختیار رسانه ها قرار می دهد.

این در حالی است که تنها دو ماه ازحملات تروریستی در نروژ که نخستین نوع از این واقعه در تاریخ کشورهای اسکاندیناوی بود، می گذرد. اوایل شهریور ماه نیز طی حمله ای تروریستی در دانمارک افراد ناشناس به سوی نمازگزاران مسلمان شهر کپنهاگ آتش گشودند.