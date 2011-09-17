2800 تن گیاهان دارویی در اراضی آمل تولید شد

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گونه هایی مانند آویشن، بابونه، گزنه، کاسنی، گون، گل گاو زبان، گل راعی، شیرین بیان، بومادران، گلپر، قارچ خوراکی بوده که مورد استفاده افراد بومی منطقه و بهره برداران قرار می گیرد، ازانواع مرتعی گیاهان دارویی بوده که در بیش از دوهزار و500 هکتار به صورت خودرو و پراکنده رشد می کند.

مدیر جهاد کشاورزی آمل به سطح زیر کشت گونه های زراعی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در25 هکتار از اراضی تولیدی گیاهان دارویی در حدود 78 تن تولید و به بازارهای مصرف عرضه می شود.

امینی اضافه کرد: این گونه ها شامل والرین، سرخارگل، بادرنجبویه، باریجه، گل راعی، همیشه بهار، بابونه و نعناع فلفلی است.

وی افزود: موقعیت جغرافیایی شهرستان آمل به لحاظ قرارگرفتن در مناطق جلگه ای کوهستانی و دشت باعث شده تا پرورش گیاهان دارویی به صورت طبیعی انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی آمل از فارغ التحصیلان بخش های کشاورزی خواست با مطالعه دقیق و کارشناسی در زمینه پرورش و تولید گیاهان دارویی توجه داشته باشند.