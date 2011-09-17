ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح این دانشکده اظهار داشت: دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی در مساحتی بالغ بر پنج هزار و 800 متر مربع آموزشی و 14 هزار متر مربع محوطه احداث شده است.

مسعود گنجی با بیان اینکه برای ساخت این پروژه اعتباری بیش از 56 میلیارد ریال هزینه شده است، اضافه کرد: این دانشکده با 14 کلاس از آبان ماه در رشته های فنی و مهندسی دانشجو پذیرش خواهد کرد.

با اشاره به ایجاد 125 رشته تحصیلی در این دانشگاه یادآور شد: دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه مادر استان اردبیل هم اکنون هفت هزار و و 400 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی دارد که امسال با افزایش رشته ها و ظرفیت این تعداد به بیش از پنج هزار دانشجو خواهد رسید.

به گفته رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در یک سال اخیر تعداد 18 رشته تحصیلی از جمله دکترای ریاضی، شیمی آلی و تربیت بدنی و هفت رشته کارشناسی ارشد و هشت رشته جدید کارشناسی به رشته های موجود دانشگاه محقق اردبیلی اضافه شده است.

وی از افزایش تعداد دانشجویان این دانشگاه به بیش از 30 هزار دانشجو در 10 سال آینده خبر داد و ابراز داشت: تعداد اعضا هیئت علمی این دانشگاه نیز در طی همین مدت به 600 نفر افزایش خواهد یافت.

گنجی همچنین به پروژه های عمرانی این دانشگاه اشاره کرد و متذکر شد: در حال حاضر طرح توسعه دانشگاه محقق اردبیلی در دست اقدام بوده و علاوه بر این احداث خوابگاه دانشجویی، کتابخانه و... ساختمان پارک علم و فناوری دانشگاه محقق نیز با زیربنای دو هزار و 100 متر مربع و اختصاص اعتبار بالغ بر 15 میلیارد ریال پیگیری می شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه های کوتاه و میان مدت در این دانشگاه از جذب 160 هیأت علمی در آینده ای نزدیک خبر داد و یادآور شد: 30 نفر از این تعداد، جذب دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی خواهد شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی عنوان کرد: با ساماندهی و تسریع فرایند رسیدگی به پرونده‌های بورسیه‌ ها، 150عضو هیئت علمی دیگر نیز در سالهای آینده به مجموعه‌ نیروی انسانی دانشگاه و دانشکده ها اضافه خواهد شد.