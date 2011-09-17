مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان مازندران در آمل برگزار می شود

قدرت الله نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات، پنجشنبه هفته جاری در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می شود.

وی افزود: در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان مازندران، همه شهرستانها با نفرات اصلی خود در هفت وزن شرکت خواهند کرد.

رئیس هیئت کشتی آمل گفت: وزن کشی این مسابقات عصر چهارشنبه هفته جاری در محل برگزاری مسابقات برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: شهرستان آمل به عنوان میزبان مسابقات با دو تیم شرکت خواهد کرد.

نهاوندیان ادامه داد: کمیته فنی هیئت کشتی مازندران در محل برگزاری مسابقات حضور دارد و نفرات برتر را انتخاب و در قالب تیم منتخب استان به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور اعزام خواهد کرد.