28 بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شدند/ دعوت 16 سرخابی و غیبت رحمتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور رسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمان روز شنبه اطلاعیه درباره اردوی دو روزه تیم ملی در روزهای 28 و 29 شهریور (مینی کمپ) را در اختیار سایت فدراسیون فوتبال قرار داد.

خسرو والی زاده درباره این اردو گفت: 28 بازیکن از سوی کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی کشورمان دعوت شده‌اند که در میان آنان برخی چهره های جدید به چشم می خورد.

وی در خصوص اهداف سرمربی تیم ملی از برپایی این اردو گفت: بنابر توافق‌های قبلی با سازمان لیگ فدراسیون فوتبال با هدف برنامه توسعه و نمو تیم ملی فوتبال ایران، مقرر شده بود در دو روز فوق الذکر مینی کمپ تیم ملی برگزار شود.

مدیر امور رسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: اما با توجه به تغییرات حاصله در برنامه مسابقات لیگ برتر و عدم تطابق با توافق‌های قبلی فی مابین، سرمربی تیم ملی لاجرم نمی تواند از همه بازیکنان موردنظرش بهره برداری کند به ویژه بازیکنان درگیر در مسابقات از باشگاه‌های سپاهان، داماش گیلان، ذوب آهن و شاهین بوشهر.

- اسامی 28 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

دروازه بان‌ها:

علیرضا حقیقی، سوشا مکانی و حامد لک

مدافعان:

خسرو حیدری، حنیف عمران‌زاده، احسان حاج صفی، حمیدرضا علی عسگری، پژمان منتظری، رضا نورمحمدی، مهرداد پولادی، شجاع خلیل آزاد و میلاد فخرالدینی

بازیکنان میانی:

آندرانیک تیموریان، علی کریمی، مازیار زارع، مجتبی جباری، سامان آقازمانی، بختیار رحمانی، محسن مسلمان و حسین بادامکی

مهاجمان:

فرهاد مجیدی، کریم انصاریفرد، میلاد میداودی، جواد کاظمیان، غلامرضا رضایی، آرش افشین، ایمان موسوی و محمد نزهتی

بازیکنان دعوت شده باید ساعت 15 روز دوشنبه 28 شهریورماه جاری خود را در محل هتل المپیک به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. نخستین جلسه تمرین ساعت 17:30 دوشنبه در زمین چمن کمپ تیم ملی برگزار خواهد شد.