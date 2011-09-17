توسل به سازمان ملل تنها راهبرد تشکیلات خودگردان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القدس آنلاین، "صائب عریقات" گفت : آمریکا نباید با وتوی خود در شورای امنیت مانع تشکیل کشور مستقل فلسطین شود، زیرا قبلا از تشکیل دو کشور حمایت کرده است.

وی افزود: توسل به سازمان ملل متحد تنها راهبرد فلسطینی ها نیست، بلکه بخشی از آن است و تلاشهای کنونی با هدف عضویت در سازمان ملل و تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 به پایتخی بیت المقدس دنبال می شود.

عریقات بیان کرد: هدف از تلاشهای کنونی، از بین بردن رکود موجود درباره فلسطین و بازگرداندن آن به نقشه جغرافیا است و پس از آن گامهای بعدی برداشته می شود.

عضو ارشد تشکیلات خودگردان بدون اشاره به سیطره کامل آمریکا بر سازمان ملل متحد و شورای امنیت و عزم این کشور برای وتوی هر گونه قطعنامه ضد رژیم صهیونیستی گفت : در صورتی که فلسطین به عضویت سازمان ملل درآید وضعیت آن شبیه به کشوری می شود که مورد اشغال قرار گرفته است و آنگاه مشمول قانون سال 1949 ژنو می شود و اسرائیل مجبور به عقب نشینی از اراضی فلسطین می شود.

شایان ذکر است که ابومازن اخیرا اعلام کرده بود که فلسطینی ها تحت هیچ شرایطی از تلاش برای توسل به سازمان ملل متحد منصرف نمی شوند.

این در حالی است که حماس با بیان اینکه توسل به سازمان ملل برای شناسایی فلسطین، آب در هاون کوبیدن است، تاکید کرد تلاشهای تشکیلات خودگردان برای توسل به سازمان ملل برای شناسایی کشور مستقل فلسطین به مثابه اقدامی نمایشی است و هیچ دستاوردی برای مردم فلسطین به جز افراشته شدن پرچم فلسطین بر فراز سازمان ملل متحد نخواهد داشت.

به گفته سامی ابوزهری سخنگوی حماس، این تلاش حتی در صورتی که موفق شود هیچ الزامی برای اشغالگران برای خروج از وجبی از خاک فلسطین ایجاد نخواهد کرد.



"نافذ المدهون" مدیرکل مجلس قانونگذاری فلسطین هم گفته است: تشکیل کشور مستقل فلسطین در اراضی 1967حق آوارگان برای بازگشت را از بین می برد و کرانه باختری و غزه هرگز نمی توانند میزبان خیل آوارگان باشند و این حتی سبب رانده شدن اعراب 48 به کشور خیالی که باید در مرزهای 1967 شکل گیرد، خواهد شد.

