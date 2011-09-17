مسعود اخوان ملایری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: از مجموع 2 هزار عامل اجرایی سرشماری نفوس و مسکن سال 90 در استان مرکزی هزار نفر را کارشناسان و عوامل فنی و هزار نفر را ماموران آمارگیر تشکیل می دهند.

وی افزود: دوره آموزشی عوامل اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان مرکزی از روز شنبه همزمان با سراسر کشور در اراک آغاز شده و در این دوره هزار نفر از کارشناسان اجرایی آموزشهای لازم را طی مدت 11 روز فرا می گیرند.

قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان مرکزی یادآور شد: مجموعه عوامل سرشماری نفوس و مسکن استان مرکزی باید طی سه دوره آموزشی شرکت تا با آمادگی کامل برای اجرای سرشماری با ستاد همکاری کنند.

وی ادامه داد: سرشماری نفوس و مسکن سال 90 از دوم لغایت 22 آبانماه امسال همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی برگزار می شود.