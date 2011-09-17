دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در کنگره سالیانه کشوری درخشیدند

محمدرضا حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران در سطح ملی و بین المللی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار شد.

وی افزود: در این کنگره در مجموع دو هزار و 471 مقاله ارسال شده که پس از انجام داوری، بالغ بر 600 مقاله جهت ارائه انتخاب شدند.

حق شناس گفت: در حاشیه این کنگره، یازده کارگاه آموزشی و نشست های گوناگون علمی با حضور صاحب نظران برگزار شد.

مدیر پژِوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران افزود: در بخش اهداء جوایز دو نفر از دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، به نامهای مریم پور حاجی باقر دانشجوی کارشناسی ارشد باکتری شناسی از دانشکده پزشکی به عنوان سخنران برتر و فردین محمدی دانشجوی کارشناسی پرستاری به عنوان پوستر برتر انتخاب شدند.