16 درصد سفرهای دورن شهری اصفهان سفرهای تحصیلی است

مسعود بنده خدا در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به اینکه طبق قانون جدید راهنمایی و رانندگی با محدودیت تعداد سرنشین در سرویس مدارس روبرو خواهیم بود، اظهارداشت: برای رفع این مشکل تغییر ساعت کاری ادارات پیشنهاد شده است.
مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان افزود: پیشنهاد تغییر ساعت کاری تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید در شورای هماهنگی ترافیک استان بررسی و در صورت تایید اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه روز29 شهریور ماه جلسه شورای هماهنگی برگزار میشود، تاکید کرد: اگر ساعت کاری تغییر نکند، در توزیع ترافیک مهرماه ماه دچار مشکل خواهیم شد.
بنده خدا به ترافیک های اخیر در خیابان های اصلی شهر به دلیل خریدهای آغاز سال تحصیلی دانشآموزان اشاره کرد و گفت: گلوگاه های معابر شهری کنترل میشود.
وی ضمن ابراز تاسف از اینکه آمار حجم ترفیک و مالکیت خودرو در اصفهان روز به روز بیشتر در حال افزایش است گفت: پیش بینی میشود در روزهای نخست مهرماه ترافیک سنگینی اتفاق افتد.
مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان در ادامه به وجود نظم و نیز سهولت رفت و آمد از صبح تا ظهر در شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: برای رفع شلوغی احتمالی و نیز ترافیک در خیابانهای اصلی حذف پارک حاشیهای که یکی از معضلات و مشکلات ترافیک در شهر است را در نظر گرفتهایم.
وی گفت: همزمان با بازگشایی مدارس شاهد ترافیک سنگینی در بین ساعات هفت تا 9 صبح میباشیم.
بنده خدا در ادامه اظهار داشت: به علت یک نوبته شدن مدارس و افزوده شدن سرویسهای مدارس در مهر ماه در نوبت صبح با حجم ترافیک در سطح شهر روبرو هستیم.
وی با بیان ینکه 16 درصد از سفرهای مهر ماه سفرهای تحصیلی در نوبت صبح است است ، افزود: این رقم در تابستان رقمی معادل سه تا چهار درصد است.
مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان به بیان اینکه همزمان با بازگشایی مدارس 12 درصد به حجم رفت و آمد در خیابانها اضافه میشود، گفت: حجم ترافیک در مهرماه با توجه به یک نوبته شدن مدارس و نیز وجود سرویسهای مدارس بیشتر 20 درصد افزایش پیدا میکند.
وی به سه پیک ترافیکی در اصفهان اشاره کرد و گفت: پیک صبح 20 درصد، پیک ظهر 10 درصد نسبت به ماه قبل در مهر ماه افزایش میکند.
بنده خدا پیک عصر را به دلیل اینکه بیشتر ترددها برای خرید، و تفریح است را بدون تغییر دانست و بیان داشت: بیشترین تصمیمگیری شورا برای پیک صبح است.
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