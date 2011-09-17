تصادف 6 خودرو در بزرگراه رسالت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل 6 دستگاه خودرو در بزرگراه رسالت حد فاصل پل حقانی تا سیدخندان به علت عدم رعایت فاصله طولی با یکدیگر برخورد کرده و باعث ایجاد ترافیک مقطعی در این بزرگراه شدند.



گفتنی است 5 خودرو پس از سازش صحنه تصادف را ترک کرده و تنها برای یک خودرو از سوی پلیس کروکی کشیده شد.

