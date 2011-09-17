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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۳۴

تصادف 6 خودرو در بزرگراه رسالت

تصادف 6 خودرو در بزرگراه رسالت باعث ایجاد ترافیک مقطعی در این بزرگراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل 6 دستگاه خودرو در بزرگراه رسالت حد فاصل پل حقانی تا سیدخندان به علت عدم رعایت فاصله طولی با یکدیگر برخورد کرده و باعث ایجاد ترافیک مقطعی در این بزرگراه شدند.

گفتنی است 5 خودرو پس از سازش صحنه تصادف را ترک کرده و تنها برای یک خودرو از سوی پلیس کروکی کشیده شد.
 

کد مطلب 1410122

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