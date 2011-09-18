شجاعی مدیرکل روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبر منتشره دوم شهریورماه سال جاری با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیر کل روابط عمومی ندارد، توضیحاتی را ارسال کرد.

در این نمابر آمده است: "براساس بخشنامه داخلی دکتر غضنفری، تمامی انتصابات انجام شده در دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی سابق کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

از آنجا که مدیر کل روابط عمومی وزارت صنایع و معادن سابق در دوران سرپرستی آقای دکتر غضنفری استعفا نمود و این استعفا مورد موافقت قرار گرفت، بر اساس همین بخشنامه، تصدی اداره کل روابط عمومی وزارتخانه جدید بر عهده آقای سید علیرضا شجاعی قرار گرفته است که نیاز به صدور حکم جدید برای ایشان وجود ندارد.

رسانه ها در طول این مدت، برای ارتباط با مدیران وزارتخانه جدید با مشکل خاصی روبرو نیستند و درخواست های رسانه ها برای مصاحبه با مسئولان وزارتخانه جدید طبق برنامه و روال در حال انجام است.

برگزاری جلسات مشترک روابط عمومی های تابعه و استانهای وزارت صنایع و معادن و بازرگانی سابق و همچنین تدوین ساختار و استراتژی جدید روابط عمومی و برنامه ریزی برای نشست های خبری مقامات و مسئولان وزارتخانه جدید در هفته دولت و همچنین شش ماهه دوم از دیگر اقداماتی بود که اداره کل روابط عمومی به مدیریت آقای شجاعی در ماههای اخیر انجام داده است."