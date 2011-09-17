کارخانه کمپوست زباله قائم شهر هفته دفاع مقدس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر شنبه در کارگروه پسماند مازندران با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکلات استان در کارگروه پسماند بررسی می شود، بیان داشت: اعضای این کارگروه می بایست با اتخاذ تصمیمات درست و علمی در حفظ مناظر طبیعی استان اهتمام کنند.

وی با اشاره به مورد تایید بودن فن آوری های پاک دفع زباله از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، عنوان کرد: در این فناوری زباله کاملا سوزانده می شود و نیاز به تفکیک از مبدا را ندارد.

هاشمی با بیان اینکه بحث قرارداد با شرکت مالزیایی s.w.t پیرامون احداث نیروگاه زباله سوز آمل با تحویل پنج هکتار زمین و کار کارشناسی به انجام رسیده، تصریح کرد: این قراداد برای نخستین بار در کشور به روش تامین کل اعتبار از سوی سرمایه گذار انجام می پذیرد.

وی، بر همکاری شهرداری ها در حمل و تحویل زباله به نیروگاه ها تاکید کرد و افزود: بر اساس توافق اولیه مقرر شد پنج هکتار زمین تا پایان هفته جاری در اختیار شرکتs.w.t جهت احداث نیروگاه در بابل و بابلسر قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار مازندران از افتتاح کارخانه کمپوست قائم شهر در هفته دفاع مقدس خبر داد و افزود: با تحویل زمین به سرمایه گذار ایرانی از سوی شهرداری قائم شهر، فاز یک نیروگاه زباله سوز قائم شهر، سوادکوه و جویبار با محوریت قائم شهربا سوزاندن 500 تن زباله در روز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به تحویل سه هکتار زمین به سرمایه گذاران نیروگاه زباله سوز ساری، اظهار داشت: با تحویل زمین به شرکتt.t.s عملیات اجرایی احداث نیروگاه زباله سوز نوشهر با ظرفیت 250 تن در روز آغاز شد.

هاشمی، پیرامون انتقال پسماند های روستایی به مرکز دفن شهری جویبار، از محیط زیست خواست ضمن انجام هماهنگی های لازم با نهادهای مربوطه از محل دفن پسماند در شهر جویبار بازدید و گزارش آن را جهت تصمیم گیری های بعدی به کارگروه ارائه کند.